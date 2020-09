Afroamerikanen Daniel Prude kvävdes till döds av polis två månader innan George Floyd - sju poliser avstängda från sina tjänster

Borgmästaren i Rochester i delstaten New York har stängt av sju poliser efter nya uppgifter om hur afroamerikanen Daniel Prude bragts om livet vid ett polisingripande.

Fallet har offentliggjorts först nu fast det redan inträffade i mars, två månader innan George Floyd skulle dö på ett liknande sätt.

Den 41-årige Prude, som led av en psykisk sjukdom, pressades ner mot marken. Poliser höll hans huvud tryckt mot gatan i två minuter, tills han slutade andas.

Poliserna hade också försett honom med en huva, som skulle hindra honom från att spotta.

Varför de från början kallades till platsen berodde på att Prudes bror ringt och bett om hjälp, eftersom Prude uppvisat akuta psykiska problem.

När polisen anlände sprang han omkring naken utomhus i lätt snöväder.

Prude dog på sjukhus en vecka efter ingripandet, när hans livsuppehållande vård avbröts.