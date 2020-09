Jokerit kan spela sina hemmamatcher i Helsingfors – gästande lag får inte röra sig utanför hotellet eller arenan

Med hjälp av strikta coronavirusrestriktioner kan Jokerit spela sina KHL-matcher hemma i Helsingfors, meddelar klubben. Publik kommer att tillåtas på matcherna enligt myndigheternas linje – alltså 500 personer per läktarsektion.

På grund av den rådande coronaviruspandemin har många frågat sig om KHL-laget Jokerit kommer att få spela sina hemmamatcher i Finland. Den första hemmamatchen står på programmet redan den 9 september då Neftehimik Nizhnekamsk kommer på besök.

Nu står det klart att Jokerit kommer att spela sina hemmamatcher i Helsingfors – trots reserestriktionerna in i landet.

Enligt klubben, som offentliggjorde beslutet på fredagen, innebär det ändå strikta regler för de gästande lagen som man kommit överens om med de finska myndigheterna.

Dels ska gästande lag alltid resa in med ett chartrat flygplan och dels får de inte röra sig utanför det hotell där de bor och de områden i Helsingforsarenan där de får röra sig. De samma reglerna gäller också Jokerit då de reser utomlands för en bortamatch.

Maximalt 4 500 åskådare per match

Helt som på andra stora evenemang är det 500 åskådare per läktarsektion som gäller också i Helsingforsarenan. Enligt Jokerit kommer nio olika sektioner att vara öppna under matchen, vilket i klarspråk innebär att klubben släpper in max 4 500 åskådare per match.

Säsongskortsinnehavare kommer att få närmare uppgifter om hur de ska gå till väga för att få matchbiljetter inom kort.

Jokerit rekommenderar, men kräver inte, att publiken bär ansiktsmask.

– Det har krävt mycket arbete för att få ihop en plan som tillåter oss att arrangera våra hemmamatcher i Helsingforsarenan. Situationen är ändå exceptionell, säger Jari Kurri i pressmeddelandet.

Jokerit borde ha inlett KHL-säsongen på torsdagskvällen, men matchen mot Dinamo Minsk inhiberades på Jokerits begäran på grund av det oroliga läget i landet.

Helsingforslaget tilldelades en 0–5-förlust i matchen på grund av beslutet.