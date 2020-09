Mikaela Ingberg: "Om jag vore osynlig för en dag skulle jag spionera på Donald Trump"

Kastar Mikaela Ingberg saker på folk när hon är arg? Vem var hennes barndomsidol? Vad ville hon bli när hon var liten? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till spjutkastaren Mikaela Ingberg.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är spjutkastaren Mikaela Ingberg.

Mikaela Ingberg lade spjutet på hyllan 2010. Under sin karriär fick hon bland annat två EM-brons och ett VM-brons. Mikaela är den enda finländska kvinnliga friidrottare att delta i fyra OS (1996–2008). När Svenska Yle tidigare i år rankade Svenskfinlands 50 största idrottshjältar genom tiderna hamnade Mikaela på 23:e plats.

Mikaela har i denna serie fått frågor av artisten Sebastian Lindgren, skådespelaren Johan Fagerudd, komikern Ted Forsström, ishockeyspelaren Erik Riska, stand up-komikern Josefin Sonck, gitarristen Joona Björkroth, artisten Jennie Storbacka, skådespelaren Siri Fagerudd, radioprataren Hannah Norrena och tidigare biskop Björn Vikström.

Ted Forsströms fråga: Har du någonsin varit i en situation där din spjutkastningstalang kunde användas för att lösa ett problem? Jag tänker mig t.ex. leksaker som fastnat högt uppe i träd eller att du plötsligt blir attackerad av vilda djur.

– Vilda djur har jag klarat mig undan och det är lite opraktiskt att ta ner leksaker med spjut. Däremot kunde mitt spjutkastande vara bra om jag hamnar på en öde ö och måste försvara mig där mot vilda djur. Osannolikt, men man vet ju aldrig. Det vi däremot ofta gör med kompisar och kollegor är att ha snöbollstävlingar där vi ska försöka pricka ett trafikmärke eller något liknande.

Jennie Storbacka arbetar som sångcoach i Voice of Finland.

Jennis Storbackas fråga: Vad skulle du göra om du hade möjligheten att vara osynlig för en dag?

– Ja det var en bra fråga! Jag tror nog att jag skulle spionera på Donald Trump under en dag. Det skulle vara väldigt intressant att ta reda på om han är som jag tror han är med alla sina uttalanden och sitt twittrande. Det skulle vara en spännande dag!