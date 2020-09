Trump: "De som stupat i krig är misslyckade personer" – kan avslöjanden om Trumps kommentarer påverka valutgången?

President Donald Trump har regelbundet uttryckt sig i mycket förklenande ordalag om personer inom militärtjänstgöringen, skriver tidningen The Atlantic med hänvisning till anonyma källor.

Både en person vid USA:s försvarsministerium med förstahandsinformation om händelser som The Atlantic refererar till, och en officer inom marinkåren, har för nyhetsbyrån AP bekräftat en del av tidningens uppgifter.

Artikeln om Trumps nedlåtande beteende har fått känslorna i svall i USA. På Twitter pågår det redan en hätsk debatt i frågan, och en del anser att de här uppgifterna kan bli avgörande för valutgången i presidentvalet i november.

President Trump reagerade snabbt och förnekade allt – ett försök att undvika att förlora militärens och dess allierades röster i valet, skriver The New York Times.

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden säger att om uppgifterna i tidningsartikeln är sanna, så är de ytterligare ett tecken på hur oeniga president Trump och han själv är om presidentens roll i USA. Bidens son Beau tjänstgjorde som soldat i Irak 2008–2009.

Varför skulle jag gå till den här begravningsplatsen för stupade? Den är fylld med misslyckade personer

"Losers and suckers" President Trump inhiberade år 2018 ett besök på en begravningsplats för stupade nära Paris med hänvisning till bland annat regn och helikopterproblem. Enligt The Atlantic var ursäkterna påhittade.

Den egentliga orsaken till inhiberingen uppges ha varit att Trump inte ansåg det vara viktigt att högakta amerikaner som stupat i krig. Enligt Atlantic sade han senare: "Varför skulle jag gå till den här begravningsplatsen? Den är fylld med misslyckade personer"

I ett annat sammanhang under samma resa hänvisade Trump till de över 1 800 marinsoldater som miste livet i Belleau-skogen (Bois Belleau /Belleau Wood) och beskrev dem som "töntar" ("suckers") för att de hade dödats i krig.

(Slaget i Belleau-skogen ses som mycket betydelsefullt. Amerikanska marinsoldater kämpade tillsammans med franska och brittiska trupper mot tyska styrkor och lyckades stoppa den tyska framryckningen mot Paris våren 1918.)

Enligt The Atlantic hade Trump också frågat sina medhjälpare: Vilka var "de goda" i det här kriget? Han uppges också ha sagt att han inte förstod varför USA skulle gå med i kriget på de allierades sida.

"Jag tycker om människor som inte har blivit tillfångatagna" President Trumps inställning till patriotism, militärtjänstgöring och uppoffring visade sig också då han uttalade sig om senator John McCain som tvingades tillbringa över fem år i fängelse i Nordvietnam.

Under sin nomineringskampanj år 2015 uttalade sig Trump ringaktande om McCain: " Han är ingen krigshjälte. Jag tycker om människor som inte har blivit tillfångatagna".

Tre anonyma källor har också beskrivit presidentens reaktion på McCains död 2018. Då hade Trump sagt till sina närmaste medhjälpare att "vi kommer inte att stöda den här förlorarens begravning".

Trump sägs också ha reagerat ilsket då han såg flaggor på halvstång, och frågat sig varför man gör det. "Killen var ju "en j--vla förlorare". ("a f--cking loser").

Trump var inte inbjuden till McCains begravning.



"Amputerade lemmar vill ingen se" Trump har under sitt presidentskap visat ett klart intresse för militärparader - men bara av ett visst slag.

År 2018 hölls ett planeringsmöte i Vita huset inför en parad, och då hade presidenten bett sin personal se till att paraden inte skulle inkludera sårade veteraner, skriver The Atlantic.

Trump motiverade det med att publiken skulle känna sig obekväm om människor med amputerade lemmar skulle närvara. "Ingen vill se sådant", uppges han ha konstaterat.

"Jag förstår inte" Försvarskällor har också bekräftat för nyhetsbyrån AP att The Atlantics rapport om Trump under en minnesstund 2017 tillsammans med sin personalchef John Kelly hade besökt en begravningsplats där Kellys son Robert är begravd.

Sonen hade stupat 2010 i Afghanistan. Trump hade då sagt till Kelly: "Jag förstår det inte. Vad fanns det där för dem?"

Trump sägs vidare - vid åtminstone två tillfällen sedan han blev president - ha hänvisat till den tidigare presidenten George H.W. Bush som en "förlorare" för att han som stridspilot blev nedskjuten av japaner under andra världskriget.

Det som är unikt för president Trump är att skandaler som skulle ha fällt vilken som helst annan kampanj i amerikansk politisk historia inte verkar få så stor betydelse när det gäller honom. ― Charly Salonius-Pasternak

USA-forskaren Charly Salonius-Pasternak säger att det som är unikt för president Trump är att skandaler och saker han har sagt – som skulle ha fällt vilken som helst annan kampanj i amerikansk politisk historia – inte verkar få så stor betydelse.



USA-kännaren Charly Salonius-Pasternak Charly Salonius-Pasternak Bild: Retu Liikanen / Yle

– The Atlantics artikel bekräftar det vi tror oss veta om Trumps inställning; man gör inte något för någon annan person eller sitt land utan att direkt få personlig nytta och bli betald för det.

Salonius-Pasternak konstaterar att om Barack Obama, Georg W Bush eller Bill Clinton hade citerats så som Trump nu blir citerad i den här artikeln skulle det ha lett till en skandal som hade pågått i flera månader. Och motståndarsidan skulle ha använt den i varje valkampanj.

Oklart om det påverkar röstningsbeteendet

Salonius-Pasternak påpekar att militären i USA har en ganska speciell roll nationellt och symboliskt – men att det ändå är oklart om de här uppgifterna som nu presenterats kommer att påverka röstningsbeteendet.

– Vissa inom militären säger till exempel: Jo – Trump slänger ur sig allt möjligt – men han har sett till att det kommer mera pengar till budgeten.

Enligt Salonius-Pasternak förstår inte Trump att han sårar andra människor djupt.

– Det inte bara det att Trump inte förstår att någon skulle uppoffra sig utan att få betalt för det. Det handlar också om att han inte kan hejda sig. Han säger absolut horribla saker – saker som man inte ens kan tänka sig att till exempel en modern finsk politiker skulle slänga ur sig. Men Trump gör det – och sedan bryr han sig inte.

Det börjar ändå enligt Salonius-Pasternak finnas allt fler generaler som tycker att en person som är president och chef för försvaret måste kunna visa respekt.

Då Trump inser att det kommer att dyka upp mycket dåliga nyheter om honom slänger han genast ur sig något på Twitter som han vet att kommer att skapa rubriker - och det här gör han för att distrahera folk

Charly Salonius-Pasternak konstaterar att stödet för Trump har hållit, men att det inte nu är riktigt tillräckligt högt för att han ska kunna bli omvald – om det inte sker något oväntat i delstaterna.

– Vi ser också att motståndet mot Trump har blivit starkare och mer kompakt. Det finns allt fler människor som anser att enskilda uttalanden är en sak – och att alla kan göra misstag – men det har ju blivit Trumps varumärke att slänga ur sig vad som helst.

Salonius-Pasternak anser att president Trump helt uppenbart använder sig av en egen strategi.

– Då han inser att det kommer att dyka upp mycket dåliga nyheter om honom slänger han genast ur sig något på Twitter som han vet att kommer att skapa rubriker och det här gör han för att distrahera folk.

– Men han betalar inte priset för det här, vilket är något som vi är vana vid att sker, då det gäller politiker i allmänhet.

"Medierna har blivit bättre"

Salonius-Pasternak tycker att amerikanska medier under de senaste åren blivit bättre på att hantera president Trumps uttalanden.

– Medierna skulle ändå ännu mera kunna säga att "Trump ljög om det här" – men sedan borde de ändå inte berätta vad han ljög om. Det kan människor hitta på internet om de vill. Man ska inte alltid ge honom möjligheten att säga vad som helst.

– Men det gäller förstås världens mäktigaste person och mäktigaste position, och medier är skyldiga att rapportera allt om makthavarna - det handlar bara om hur man gör det.



Donald Trump förklarar att tidningen The Alantic är förskräcklig Donald Trump 3.9.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Trump: Helt felaktiga och grundlösa uppgifter



En synligt irriterad Donald Trump promenerade fram till reportrar efter att ha återvänt från en kampanjresa på torsdag kväll. Han försäkrade att han respekterar fallna hjältar.

Han avvisade kraftigt artikeln och sa att The Atlantic är en förfärlig tidning. Enligt honom är uppgifterna helt och och hållet påhittade och ogrundade.

Trump upprepade också Vita husets tidigare förklaring på varför han inte besökte begravningsplatsen i Frankrike 2018. Enligt presidenten hade säkerhetstjänsten avrått honom från att försöka ta sig till området.

– Helikoptern kunde inte flyga på grund av regn och dimma.

"Jag respekterade McCain"

Trump sa också att han erkänner att han inte någonsin har varit någon beundrare av John McCain och att han varit oense med honom, men att han ändå respekterade McCain och att han förtjänade en förstaklassbegravning.

Vita husets personalchef Mark Meadows sade att "det är sorgligt hur djupt ner människor sjunker i presidentvalskampanjen i försöken att smutskasta någon". Också andra nära medhjälpare till Trump har försvarat honom, bland annat på Twitter, och har försäkrat att uppgifterna i The Atlantic inte stämmer.



