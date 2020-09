Finlands herrar fick kanonstart på landskampen efter dubbel svensk diskning – damerna halkade efter rejält under första dagen

Finlands herrar skulle på pappret ha en bättre första dag än Sverige och efter elva grenar är det också blåvit ledning. Finland har ett försprång på 16 poäng. Damerna lyckades inte överraska under lördagen och ligger risigt till inför avslutningen.

Friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige är en institution som pågått i snart 100 år. Det var ändå länge osäkert om årets landskamp skulle gå att genomföra, men till slut gav regeringen grönt ljus.

På pappret är Sverige storfavoriter i årets landskamp, både på dam- och herrsidan. På herrsidan har dock Finland ett försprång efter den första dagen medan Sveriges damer gjort ett tidigt ryck.

Finlands herrar leder med 120–104 medan damerna ligger under med 80–103.

Herrarna fick en lysande start på dagen med poängövervikt i de fyra första grenarna. På 5000 meter blev segermarginalen till och med större än väntat.

Topi Raitanen putsade sitt personliga rekord rejält då han vann loppet och till en början delades poängen lika 11–11. Men sedan diskades svenskarna Jonatan Fridolfsson och Vidar Johansson.

Fridolfsson tappade balansen på det sista varvet och trampade över sargen. Kamerabilder visade senare att Johansson gjort samma sak tidigare i loppet. Finland vann därmed grenen med 14–5.

På 100 meter ordnade Viljami Kaasalainen och Samuli Samuelsson en dubbelseger för Finland. Simo Lipsanen tog också en grenseger i tresteg medan Sverige knep fulla poäng i bland annat 400 meter och diskus.

Daniel Ståhl var som väntat i en klass för sig och vann med det fina resultatet 69,20.

– Det var bra flow i dag, två kast på 69 meter får man vara nöjd med. Det var jättekul att vara här. Jag märkte att publiken gick igång då jag kom in på plan och det är ju jättekul, jag är ju ändå halvfinne.

– Självklart kommer jag hit och tar viktiga poäng för laget. Jag bara dundrade på, säger Ståhl efter tävlingen.

Daniel Ståhl var överlägsen i diskustävlingen. Daniel Ståhl jublar. Bild: Lehtikuva

Dagen avslutades med att Joonas Rinne vann herrarnas 1500 meter och poängen delades lika 11–11.

Bra start för damerna men sedan vände Sverige

Finlands damer inledde med poängseger 12–10 på 100 meter då Lotta Kemppinen var etta, Anniina Kortetmaa trea och debutanten Alina Strömberg sexa. Strömberg sprang på 12,08 och var inte nöjd med sin insats.

– Det är ju en bra känsla här på stadion även om jag är besviken med resultatet. Känslan i kroppen var bra under uppvärmningen, jag borde ha kommit under tolv sekunder. Jag vet inte om det var vinden eller vad men jag hade lite obalans under löpningen, säger Strömberg till Yle Sporten.

Var uppladdningen svår på grund av det sena beskedet?

– Visst kom det lite snabbt på, men inte har det varit någon märkvärdig uppladdning. Det var inte alls svårt att ställa om mentalt heller, säger hon.

Efter den starten vände Sverige landskampen till sin favör efter poängövervikt i bland annat kula, 400 meter och tresteg.

Kytölä tappade segern i den sista omgången

Finland saknade skadade Kristiina Mäkelä i tresteg och poängen gick till Sverige med 14–8. Kira Kytölä från Esbo IF var bäst av de blåvita damerna med 13,26 som är nytt årsbästa för hennes del.

Kytölä låg i ledning ännu inför den sista omgången, där statistikettan Rebecka Abrahamsson äntligen fick till ett lyckat hopp och tog sig förbi Esbohopparen i ställningen.

– Nog kan jag vara nöjd, fast jag skulle ha haft mer att ge. Det är en rolig tävling och hoppen kändes bra, kanske bättre än på hela säsongen, säger Kytölä.

På 3000 meter tog Sverige en trippelseger. Sofie Lövdal från Vasa IS slutade sexa i loppet på tiden 10.53,34.

– Jag är inte alls nöjd. Jag visste ju att svenskarna skulle vara hårda och själv hade jag som mål att göra säsongsbästa, men det var mycket som inte fungerade.

– Jag tycker att jag kom dåligt till alla hinder. Tempot var långsamt i början och genast då svenskarna ryckte slog mjölksyran till, säger Lövdal.

Resultat, Sverigekampen dag 1/2:

Herrar:

Finland – Sverige 120–104

Damer:

Finland – Sverige 80–103

Samtliga resultat från landskampen hittar ni här.