30 nya coronafall i Finland under söndagen - uppgång i antalet fall under de två senaste veckorna

Antalet coronafall har ökat något under de senaste två veckorna. Bild: Silja Viitala / Yle

I Finland har 30 nya coronavirusfall konstaterats under söndagen, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Under de två senaste veckorna har 371 nya fall konstaterats, vilket är 35 fler än under den föregående tvåveckorsperioden.

Totalt har 214 nya coronavirusfall rapporterats under de senaste sju dygnen, veckan innan det var motsvarande siffra 157.

Antalet personer som vårdas på sjukhus och eventuella dödsfall rapporteras på måndagar, onsdagar och fredagar. Enligt de uppgifter som fanns till hands i fredags har 335 personer dött till följd av covid-19, och 14 personer vårdas på sjukhus varav en på intensiven.

Coronasituationen i Kuhmo är bättre



I Kuhmo ser coronavirussituationen bättre ut efter den massexponering som uppdagades i slutet av augusti, uppger vårdsamkommunen i Kajanaland.

Inga nya fall har uppdagats under helgen, enligt vårdsamkommunen. Omkring 200 personer är ändå fortsättningsvis i karantän.

I Kuhmo har hittills 25 personer bekräftats vara smittade av covid-19 efter att flera exponerats för viruset förra fredagen. 23 av dem bekräftades i Kuhmo, en i Sotkamo och en i Kajana.

Under de kommande veckorna är det möjligt att några enstaka fall som kan kopplas till massexponeringen i Kuhmo uppdagas, men det handlar inte längre om någon epidemi, säger vårdsamkommunen.

Vårdsamkommunen i Kajanaland häver i morgon besöksförbuden på åldringshem och vårdhem i resten av landskapet bortsett från Kuhmo.

I Kuhmo kommer kommer man stegvis att häva restriktionerna under nästa vecka. Sedan förra måndagen har bland annat bibliotekets lässal, stadens ungdomsgård, simhallen och gym varit stängda.

Fortfarande rekommenderas att bära ansiktsskydd i hela Kajanaland.

Källa: STT