Skådespelaren Riko Eklundh: Saknad är en del av livet

Itsetyydytystä on pidetty syntinä ja sairaana tekona.

Sooloseksi, masturbointi, runkkaaminen, itsetyydytys, onanointi. Kyseessä on kaikkein demokraattisin seksin muoto, ja pisin seksisuhteemme on itsemme kanssa. Silti runkkaamisesta ei juuri puhuta, ainakaan vakavasti. Se on noloa tai vitsin aihe. Taustalla on vuosisatojen mittainen häpeän taakka. Masturbointia on pidetty syntinä, itsesaastutuksena ja sairaana tekona, joka voi johtaa kuolemaan.