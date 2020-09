Succéinhopp av Fredrik Jensen – gjorde segermålet efter några sekunder på plan

Fredrik Jensen startade matchen på bänken då Finland mötte Irland i Nations League. I den andra halvleken fick han hoppa in och levererade direkt. Jensen gjorde segermålet i sitt första anfall.

Förbundskaptenen Markku Kanerva valde att göra tre förändringar i startelvan till kvällens match mot Irland i Nations League. Fredrik Jensen fick dock inte chansen utan Teemu Pukki och Joel Pohjanpalo bildade anfallsduo igen.

Jensen skulle ändå få göra ett inhopp. I den andra halvleken byttes han in i stället för Pohjanpalo och gjorde succé.

Klockan visade 62:40 när bollens sattes i spel efter bytet, och tolv sekunder senare styrde Jensen in 1–0.

Jensen tog själv emot ett inkast och satte igång anfallet. Bollen gick sedan via Teemu Pukki som spelade in den i straffområdet till Robert Taylor. Taylor slog sedan en perfekt passning till Jensen vid den bortre stolpen som styrde in bollen i mål.

– Jag sprang in i boxen och hoppade på att bollen skulle komma dit och det gjorde den. Vi ville göra en bättre match än mot Wales, hålla i bollen mer och skapa chanser, säger Jensen till Viasat.

Finland skapade lägen i början

I hemmamatchen mot Wales hade Finland fruktansvärt svårt att bygga upp några ordentliga anfall, men i kväll såg det betydligt bättre ut.

Laget vaskade fram några bra chanser redan i början av den första halvleken, och bland annat Teemu Pukki fick ett friläge men den irländske målvakten Darren Randolph gjorde en benparad.

Efter Jensens ledningsmål höll Finland på att bjuda in Irland i matchen. Laget slarvade i försvarsspelet vid några tillfällen men målvakten Lukas Hradecky var på rätt plats och räddade laget.

I slutet av matchen kunde Finland ha gjort ytterligare mål. Både Teemu Pukki och Nikolai Alho fick varsitt vasst skottläge men missade.

Irlands bästa kvitteringschanser kom några minuter före slutet. Shane Duffys nick gick över ribban och Hradecky räddade David McGoldricks låga skott.

– Sjätte mötet med Irland och första segern. Det här smakar bra. Det var en jämn match men vi höll nollan och det är bra. Vi skapade fler chanser än mot Wales, vi måste naturligtvis vara effektivare men i dag räckte ett mål.

– Irland fick några chanser då vi tappade bollen och pressade på slutet men vi stod emot. Jag är nöjd med den arbetsmoral laget visade. Nu kan vi njuta av den här segern, säger förbundskaptenen Markku Kanerva.

I den andra matchen i gruppen tog Wales tre nya poäng då man slog Bulgarien med 1–0. Wales toppar gruppen på sex poäng medan Finland är tvåa med sina tre pinnar. Trean Irland och fyran Bulgarien har en poäng var.

Resultat:

Irland – Finland 0–1 (0–0)

63´ 0–1 Fredrik Jensen

Finlands startelva:

1. Lukas Hradecky

2. Daniel O´Shaughnessy

4. Juhani Ojala

5. Leo Väisänen

22. Nicholas Hämäläinen --> 79 min 18. Jere Uronen

8. Robert Taylor

14. Tim Sparv

6. Glen Kamara

17. Nikolai Alho

10. Teemu Pukki --> 90 min 21. Rasmus Karjalainen

20. Joel Pohjanpalo --> 63 min 9. Fredrik Jensen