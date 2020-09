Succéinhopp av Fredrik Jensen – gjorde segermålet efter sekunder på plan

Fredrik Jensen startade matchen på bänken då Finland mötte Irland i Nations League. I den andra halvleken fick han hoppa in och levererade direkt. Jensen gjorde segermålet i sitt första anfall.

Förbundskaptenen Markku Kanerva valde att göra tre förändringar i startelvan till kvällens match mot Irland i Nations League. Fredrik Jensen fick dock inte chansen utan Teemu Pukki och Joel Pohjanpalo bildade anfallsduo igen.

Jensen skulle ändå få göra ett inhopp. I den andra halvleken byttes han in i stället för Pohjanpalo och gjorde succé.

Klockan visade 62.40 när bollens sattes i spel efter bytet, och tolv sekunder senare styrde Jensen in 1–0.

Jensen tog själv emot ett inkast och satte igång anfallet. Bollen gick sedan via Teemu Pukki som spelade in den i straffområdet till Robert Taylor. Taylor slog sedan en perfekt passning till Jensen vid den bortre stolpen som styrde in bollen i mål.

Finland skapade lägen i början

I hemmamatchen mot Wales hade Finland fruktansvärt svårt att bygga upp några ordentliga anfall, men i kväll såg det betydligt bättre ut.

Laget vaskade fram några bra chanser redan i början av den första halvleken, och bland annat Teemu Pukki fick ett friläge men den irländske målvakten Darren Randolph gjorde en benparad.

Efter Jensens ledningsmål höll Finland på att bjuda in Irland i matchen. Laget slarvade i försvarsspelet vid några tillfällen men målvakten Lukas Hradecky var på rätt plats och räddade laget.

I slutet av den andra halvleken hade både Teemu Pukki och Nikolai Aho varsitt vasst skottläge men missade.

I slutminuterna fick Irland några chanser att kvittera men Shane Duffys nick gick över ribban och Hradecky räddade David McGoldricks låga skott.

Texten uppdateras...

Resultat:

Irland – Finland 0–1 (0–0)

63´ 0–1 Fredrik Jensen