Veckoslutsläsning: Amazons intåg väcker både iver och oro inom bokbranschen - och fyra andra läsvärda artiklar

Här är fem läsvärda artiklar från veckan som gått.

Bokjätten Amazons intåg väcker både iver och oro hos finlandssvenska förlag

Bokbranschen ser med både förväntan och oro på den amerikanska e-handelsjätten Amazons intåg på den finländska marknaden.

I höst öppnar Amazon en svensk försäljningssajt, och inom ett år räknar man med att Amazon landar också i Finland.

– I princip är det positivt med en ny säljkanal. Erfarenheten har visat att ju fler aktörer vi har inom bokbranschen, desto större blir intresset för böckerna, eftersom flera försäljningskanaler betyder ökad synlighet för böckerna, säger Mari Koli, vd för Schildts och Söderströms förlag.

I första rum är det ju fint att vi i och med Amazon får en näthandel som bidrar till en ökad synlighet i hela Norden, säger Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms. En blond kvinna står framför en bokhylla. Bild: Jenny Jägerhorn

Två månader till valet - Joe Biden är valanalytikernas gallupfavorit - men kan man lita på opinionsmätningarna?

Sofistikerade analysmodeller spottar ut vinstsannolikheter för kandidaterna i höstens presidentval medan opinionsmätningarna avlöser varandra.

Svenska Yle frågade en amerikansk statsveterprofessor och tidningen the Economist valanalytiker om opinionssiffrorna går att lita på.

Biden eller Trump? Opinionsmätningarna inför presidentvalet i USA avlöser varandra när två månader återstår till valdagen. Ett collage på Donald Trump (till vänster) och Joe Biden (till höger). Bild: Lehtikuva / AFP

AIK:s jättelöfte Robin Tihi valde med hjärtat och valet föll på mammas hemland – kan bli en riktig vinstlott för finländsk fotboll

Finland, Sverige eller Marocko? Robin Tihi tvingades till ett väldigt svårt val. Nu berättar han om beslutet, första bilden av finländska landslagsmiljön och starka starten i svenska storklubben AIK.

- Jag hade verkligen inte väntat mig så mycket speltid”, säger Tihi till Yle Sporten.

Robin Tihi har spelat i tretton allsvenska matcher under sin debutsäsong i AIK. Robin Tihi i AIK. Bild: STELLA Pictures/All Over Press

Är du snygg? Då har du större chans än övriga att bli invald i kommande kommunalval, speciellt om du är högerkandidat

Vi människor är överraskande överens om vem som är vacker. Det här gagnar politiker med ett fördelaktigt yttre, eftersom vi förknippar skönhet med andra goda egenskaper så som exempelvis kompetens. Snygga människor tjänar också mer och därför hittas de ofta högerut på den politiska skalan.

Den omfattande internationella studien "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" visar att ju högre skönhetspoäng politikerna fick, desto fler röster fick de bland väljarna.

Läs mer om studien här.

Kommentar: Annika Saarikko lovar ett parti för människor med trädgård och familj – när allt fler bor i singelhushåll i stan

Annika Saarikko besegrade Katri Kulmuni i Centerns ordförandeval i lördags.

Ett vilset centerparti ställer nu sitt hopp till Annika Saarikko – men partiets problem tar knappast slut för att man byter ordförande, skriver Svenska Yles politikreporter Magnus Swanljung.