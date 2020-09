Ex-gängledare säger sig ha berättat för Aarnio om mordplanerna för att polisen ska ingripa – Aarnio nekar till att ha känt till dem

Kuvassa on Keijo Vilhunen Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa 2020.

Ex-gängledaren Keijo Vilhunen och tidigare chefen för narkotikapolisen i Helsingfors Jari Aarnio har genom åren haft mycket kontakt. Vilhunen har varit informationskälla för polisen under flera år. Kuvassa on Keijo Vilhunen Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa 2020. Bild: Silja Viitala / Yle

Vem talar sanning? En före detta framgångsrik polis och chef för narkotikapolisen i Helsingfors eller en före detta yrkeskriminell och gängledare? Den frågan måste Helsingfors tingsrätt ta ställning till i det exceptionella mordåtalet mot Jari Aarnio och Keijo Vilhunen.

Huvudförhandlingen i målet inleddes på måndagen med att åtalet lästes upp och de åtalade svarade.

Jari Aarnio, tidigare chef för narkotikapolisen i Helsingfors, åtalas för mord för att han inte förhindrade mordet på Volkan Ünsal i oktober 2003. Tidigare gängledaren Keijo Vilhunen åtalas i sin tur för samma mord för att han, enligt åtalet, deltagit i planeringen av mordet.

- Han (Vilhunen) var uppdragsgivare och han hade i egenskap av rollen som gängledare makt över andra. Om en gängledare frågar är det svårt att neka, säger åklagaren.

I praktiken anser åklagaren att Vilhunen hade makt över de tre män som dödade Volkan Ünsal i en lägenhet i Nordsjö i Helsingfors 2003. De dömdes för mordet 2005.

"Vilhunen stekte biffar när de andra planerade mordet"

Åklagaren anser att det finns flera bevis för Vilhunens skuld. Särskild vikt läggs vid ett möte i ett cykelförråd hemma hos Vilhunen dagen innan mordet.

Under den här träffen anser åklagaren att Vilhunen tillsammans med två av de män som senare dömdes för mordet bestämde att mordet sker under kvällen/natten följande dag. Dessutom lyfter åklagaren fram att Vilhunen under dagen efter mordet får information om vad som har hänt.

Vilhunens försvar har en annan syn på händelserna.

- Tanken var att vara nära dem som planerade mordet för att Vilhunen skulle veta vad som pågick. När Vilhunen hör om mordplanerna berättar han om dem för Aarnio för att polisen ska ingripa, säger Vilhunens försvarsadvokat Markku Fredman.

Enligt Fredman var Vilhunen inte på plats under mötet i cykelförrådet där mordet ska ha planerats. Cykelförrådet låg alltså intill Vilhunens lägenhet men själv stekte Vilhunen biffar medan hans gäster var ute i förrådet för att planera mordet, enligt Vilhunens version.

"Vilhunen har inte haft någon skyldighet att förhindra brottet utan han har berättat det han vet för polisen"

Vilhunen nekar inte till att ha haft uppgifter om mordplanerna. Enligt försvaret fick Vilhunen veta om planerna redan i början av juni 2003, det vill säga fyra och en halv månad innan mordet.

- Men Vilhunen har inte haft någon skyldighet att förhindra brottet utan han har berättat det han vet för polisen. Det skulle vara mot allt förnuft om han berättade om ett brott som han själv är delaktig i för polisen, säger hans försvarsadvokat Markku Fredman.

2003 var Vilhunen registrerad som källa hos Helsingforspolisen och hans kontaktperson var Jari Aarnio.

Vilhunen misstänktes för medhjälp till mord under den första mordutredningen 2003-2004, men misstankarna mot honom avskrevs.

Jari Aarnio tillsammans med sin försvarsadvokat Riitta Leppiniemi i Helsingfors tingsrätt på måndagen. Kuvassa on Jari Aarnio Helsingin käräjäoikeudessa syyskuussa 2020. Bild: Silja Viitala / Yle

"Varken Vilhunen eller någon annan har gett Aarnio detaljerad information om planerna"

Under måndagen svarade Aarnios försvarsadvokat Riitta Leppiniemi bara kort på åtalet i rätten. Aarnios försvar ger ett mer utförligt svar på onsdag.

I det skriftliga svar som lämnats in till rätten framkommer ändå att Aarnio anser att han inte har haft information om mordplanerna som gjort att han kunnat stoppa dem.

Med andra ord går Aarnios svar på åtalet tvärt emot det Vilhunen svarar.

- Varken Vilhunen eller någon annan har gett Aarnio eller någon annan vid narkotikapolisen detaljerad information om planerna på att mörda Ünsal, står det i det skriftliga svaret till rätten.

Tingsrätten får därmed ta ställning till vems version av händelserna som ligger närmare sanningen. Både Aarnio och Vilhunen sitter just nu i fängelse på livstid efter domar för grova narkotikabrott.

"Det här är verkligt exceptionellt"

Leppiniemi påpekar också att paragrafen om oäkta underlåtenhetsbrott inte fanns inskrivet i lagen när mordet skedde i oktober 2003. I åtalet mot Aarnio lyfts fram att han i egenskap av polisen haft en särskild ställning och därför borde ha hindrat mordet.

- Man kan bara straffas för sådant som finns i lagen. Det är en central fråga. 2003 omnämns bara den här typen av underlåtenhetsbrott i annan rättspraxis. Ingen har tidigare åtalats för ett mord på de här grunderna. Det här är verkligt exceptionellt, säger Leppiniemi till Yle Huvudstadsregionen.

Enligt åklagare Perttu Könönen fanns redan 2003 rättspraxis där personer straffats för underlåtenhetsbrott.

- Tidigare har det däremot inte handlat om att någon underlåtit att förhindra ett brott, säger Könönen.

Hur ser du på att det inte finns rättspraxis gällande liknande fall?

- Det gör det bara mer intressant. Då är det än viktigare att avgöra saken. Eftersom det inte finns tidigare domar krävs en noggrannare prövning, säger Könönen.

Rättegången i fallet pågår till och med november.