Nya danska coronarestriktioner: högst 50 får samlas i Köpenhamn och krogarna ska stänga till midnatt

Ett stigande antal coronasmittade får Danmark att skärpa coronarestriktionerna i 18 danska kommuner i 14 dagar framåt. Hittills har landet haft goda erfarenheter av tillfälliga lokala smittåtgärder.

Det är i kommunerna omkring Köpenhamn och i Odense som coronaläget kräver skärpta restriktioner enligt hälsoministeriet.

Bland annat sänks folksamlingsgränsen från 100 till bara 50. En annan åtgärd är att restauranger och kaféer ska stänga vid midnatt.

Hälsoministern Magnus Heunicke uppmanade också än en gång alla att hålla avstånd till varandra.

– Det gäller överallt, också på restauranger, när man står i kö på en bar, när man går på museum, när man går på tivoli, när man går till supermarketen. Det gäller överallt, påminde danska hälsoministern Magnus Heunicke på en pressträff måndag eftermiddag.

Han bad också danskarna överväga om det verkligen är läge att ordna privata fester nu.

Köpenhamn är nu uppe i 40 smittade per 100 000 invånare och Danmark har just nu fler inlagda coronapatienter på sjukhus än landet haft på tre månader. Danmark har för tillfället flest nya konstaterade coronafall per dygn i Norden.

Samtidigt har landet goda erfarenheter av att bekämpa tidigare lokala utbrott, i till exempel Århus och Silkeborg.