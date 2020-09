Ögonvittnen: Känd protestledare bortförd i centrala Minsk

En av de kändaste profilerna i proteströrelsen mot Belarus auktoritära president Aleksandr Lukajsenko har kidnappats i centrala Minsk, uppger oppositionskällor.

Maria Kolesnikova fördes bort av en grupp oidentifierade män, uppger ögonvittnen.

Kolesnikova har varit en av de synligaste oppositionsledarna under massprotesterna i Belarus.

Polisen i Minsk uppger sig undersöka uppgifterna och förnekar samtidigt att Kolesnikova skulle ha gripits.

Bortförandet kommer samtidigt som myndigheterna i Belarus stegvis trappat upp sina försök att krossa proteströrelsen mot Lukasjenko.