Rättegången mot Julian Assange återupptas i London - riskerar att utlämnas för spioneri till USA

Rättegången mot Wikileaksgrundaren Julian Assange återupptas. Domstolen ska klargöra om Assange kan utlämnas till USA för spioneri och olaga dataintrång. Om han utlämnas och döms i USA kan han dömas till sammanlagt 175 års fängelse.

Rättegången i London, som inleddes i januari och har haft ett uppehåll på grund av coronaviruset, pågår i cirka fyra veckor och båda sidor väntas överklaga domen.

Julian Assange tillbringade sju år på Ecuadors ambassad i London där han sökte skydd för att han riskerade åtal i Sverige.

Han greps på Ecuadors ambassad i april 2019 - och har sedan dess suttit häktad i fängelset Belmarsh.

Assanges partner Stella Moris har sagt att Assange magrat kraftigt i fängelset och att hans hälsa har försämrats.

Hans advokater har också oroat sig över såväl hans fysiska som hans mentala hälsa.

Stella Moris, som är jurist, anser att fallet Julian Assange kommer att få omfattande återverkningar på yttrandefriheten och pressfriheten.