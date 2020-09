Everton värvade målkungen från fotbolls-VM 2014

Bild: ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Everton värvar James Rodriguez

Nu är det officiellt: målkungen från fotbolls-VM 2014 James Rodriguez flyttar till Premier League och Everton. Kontraktet med colombianen är tvåårigt, med en option för ett tredje år.

Den offensiva mittfältaren Rodriguez kommer därmed för tredje gången under proffskarriären tränas av den italienska tränaren Carlo Ancellotti. Framför allt under säsongerna i Real Madrid lyckades Rodriguez mycket bra under italienaren.

Under Zinedine Zidanes tränarskap fick inte Rodriguez tillräckligt med speltid i Real Madrid, vilket påskyndade transfern till England.

Enligt mediauppgifter var prislappen på Rodriguez 22 miljoner euro.

29-årige Rodriguez var bästa målskytt i fotbolls-VM 2014 då han gjorde sex mål för Colombia. På klubbnivå har han också spelat för Porto, Monaco och Bayern München. Rodriguez har varit med om att vinna Champions League två gånger.

- Jag förväntar mig stora saker här. Jag är en vinnare, och har kommit hit för att hjälpa laget att vinna, och spela en bra underhållande fotboll, sade Rodriguez på Evertons webbplats.

Premier League inleds med de första matcherna på lördag. Evertons öppnigsmatch är på söndag då laget möter Tottenham på bortaplan.

