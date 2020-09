Kravallpolisens president sitter kvar i Belarus trots de massiva protesterna

Efter en månad av massdemonstrationer och strejker sitter Belarus president Aleksandr Lukasjenko fortfarande kvar på sin post.

Lukasjenkos diktatoriska regim verkar nu också känna sig säkrare och förföljelserna mot proteströrelsen har stegvis trappats upp.

Proteströrelsen har vecka efter vecka visat att den kan mobilisera tiotusentals människor till massdemonstrationer trots hotelserna från Lukasjenko.

Det är uppenbart att presidenten saknar all legitimitet bland majoriteten av folket och att i alla fall betydande delar av de väljargrupper som tidigare stödde honom nu har anslutit sig till oppositionen.

Men trots massdemonstrationerna och en allt svagare ekonomi är Lukasjenkos regim åtminstone utåt fortsatt enig.

Polisen, militären och säkerhetstjänsten KGB står fortsatt samlad bakom Lukasjenko. Bland demonstranterna kallas nu Lukasjenko för kravallpolisens president.

Makteliten i Belarus verkar därmed ha dragit slutsatsen att priset för att vända ryggen åt Lukasjenko skulle bli för högt.

Lukasjenkos hand stärks ytterligare av att Ryssland verkar ha beslutat sig för att åtminstone i nuläget stötta upp hans regim.

Bild: Valery Sharifulin/TASS All Over Press

Liksom Venezuelas Maduro har Lukasjenko hittills förlitat sig på stödet från polis och militär. Två poliser i svart uniform Bild: Valery Sharifulin/TASS All Over Press

På ytan börjar situationen i Belarus att påminna om den i Venezuela, där president Nicolas Maduro fortsatt biter sig fast vid makten trots en katastrofal ekonomi, sanktioner, internationell isolation och massflykt från landet.

Liksom Lukasjenko har Maduro lyckats med att hålla säkerhetsstyrkorna samlade. Stöd från Ryssland, Kuba och Kina har hjälpt att hålla regimen på fötter trots den ständiga krisen.

Oppositionen i Venezuela är maktlös trots utbredd desperation och ilska i samhället. Miljontals venezuelaner har röstat med fötterna och lämnat landet.

Belarus är naturligtvis inte Venezuela och det finns ingen naturlag som säger att Lukasjenko kommer att klara av att behålla makten i flera år framåt.

Mycket beror på hur Ryssland ser situationen i grannlandet. Ryssland vill se en fördjupad integration med Belarus i enlighet med ett unionsfördrag som länderna ingått på 1990-talet.

Lukasjenko har hittills förhalat processen genom att balansera mellan Ryssland och EU. Men nu är relationerna till unionen slagna i spillror för en lång tid framöver.