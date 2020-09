Dubbla coronatest i stället för två veckors karantän skulle göra resandet lättare – systemet är redan i bruk på Island

Island

Island är öppet för alla inom Schengenområdet, men inresande måste välja mellan att sitta 14 dagar i karantän eller att gå med på ett dubbelt coronatest: ett PCR-test görs vid inresa, och ett till 4-5 dagar senare. Mellan testerna ska inresande sitta i karantän.

Norge

Norges gräns är öppen för resenärer från europeiska länder med acceptabla infektionsnivåer. Norge följer ett trafikljussystem där inresande från länder med fler än 20 smittade på 100 000 invånare måste sitta i karantän i 10 dagar. Norge gör också skillnad på regioner, inte bara nationsgränser: från flera regioner i Sverige är resor till Norge utan karantän möjliga, medan till exempel Kajanaland i Finland blev rödmarkerat i måndags med över 29 smittade på 100 000.

Danmark

Också Danmark följer en gräns på 20 fall per 100 000 invånare. Inresande från länder med smittonivåer under det får komma in fritt, i övrigt är gränsen stängd om inte den resande har särskilda skäl att komma in i landet. Resenärer som uppvisar tydliga symptom kan dessutom nekas inträde.

Sverige

I Sverige är inresor fria för medborgare i EU- och EEA-länder och deras familjemedlemmar. Tidigare i somras oroades svenska myndigheter över att Sverige fick ett så starkt och felaktigt rykte om sig att inte ha några coronarestriktioner, och då öppnades en sajt som informerar turister om vikten av att följa coronarekommendationerna i landet.