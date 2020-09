Ondrej Palat och Nikita Kutjerov i Tampa Bay försöker stöta in pucken i Sergej Varlamovs New York Islanders-mål. Ondrej Palat och Nikita Kutjerov i Tampa Bay försöker stöta in pucken framför Sergej Varlamov i New York Islanders-målet. Bild: AFP / Lehtikuva