Trumpanhängare i nordöstra Pennsylvania har inte övergett sin president: “Efter allt som hänt i år stöder vi honom ännu mer än tidigare”

Donald Trumps framgångar i de industritunga delstaterna i Mellanvästern som Wisconsin, Michigan och Pennsylvania banade väg för hans seger i presidentvalet 2016.

Den viktigaste av de tre är Pennsylvania med sina 20 elektorer. Nu leder Demokraternas Joe Biden i opinionsmätningarna över Trump i alla tre, men försprånget har krympt till några procentenheter i de senaste mätningarna.

De mest lojala Trumpsupportrarna har inte övergett sin favorit.

- Efter allt som hänt i år stöder vi honom ännu mer än tidigare, säger Justine Ord i rurala Susquehanna.

Justine och hennes man, John Ord, är livslånga republikaner. När Svenska Yle träffade paret i november ifjol hade riksrättsprocessen mot Trump nyligen börjat.

Då handlade det enligt dem om en häxjakt mot presidenten.

Samma “häxjakt från vänstern” har fortsatt under coronapandemin och under sommarens utbredda protester och demonstrationer, menar John. Han tycker att Trump gjort vad han kunnat för att få pandemin under kontroll.

- Jag jobbar vid en skola och som republikan är jag i minoritet bland kollegerna, så jag får höra en massa saker. När de kritiserar Trump för coronan och kallar honom idiot eller något liknande frågar jag hur de själv skulle ha agerat.

- Trump har gjort sitt bästa. Han lät delstaterna ta ansvaret, men de har ju inte gjort så mycket, tillägger Justine.

Trumpsupportrarna John och Justine Ord. Bild: YLE/Ville Hupa

Coronapandemin och restriktionerna fick ekonomin att störta - men Trump har inte brutit sitt vallöfte

Få områden har drabbats lika hårt av den tunga industrins bortfall som de nordöstra delarna av landet. Ännu på 1940-talet var 40 procent av arbetskraften i Pennsylvania sysselsatt inom industrin, med gruvindustrin som det stora flaggskeppet. Idag är andelen mindre än 10 procent.

En begravningsplats i Susquehanna. Kommunen röstade republikanskt i valet 2016. Begravningsplats i Susquehanna i Pennsylvania. Bild: YLE/Ville Hupa

Donald Trump lovade för fyra år sedan återskapa jobben inom industrin. En liten ökning ägde rum från januari 2017 fram till februari i år.

Därefter slog coronanpandin ner och sysselsättningskurvan för industrijobben störtdök till nya bottennivåer.Trots en liten upphämtning efter våren är siffrorna dystra.

Har Trump alltså brutit sitt löfte om att skapa nya jobb i delstaten?

- Det skulle jag inte säga. Mycket handlar om att Trump har stött på motstånd. För att få tillbaka fabriksjobben måste vissa avregleringar införas. Det finns folk som inte gillar sådant, säger John Ord.

Vilka då har gjort mostånd?

-Vänstern. Politikerna i Washington.

Håller Trump på att tappa kvinnliga väljare?

Höstens mätningar tyder på problem för Trump särskilt inom en väljargrupp. Joe Bidens försprång bland kvinnliga väljare har ökat under sommaren.

Trump har skapat “ett klimat där kvinnor inte lockas av republikanerna” konstaterade en republikansk partistrateg nyligen.

En tolkning är att Trumps nedsättande kommentarer om kvinnor och stundvis ostädade språkbruk har stött bort kvinnliga väljare. Å andra sidan tänkte många i liknande banor redan för fyra år sedan. Då fick Trump ändå en knapp majoritet av rösterna från vita kvinnor.

- Jag tror inte på det där. Själv föredrar jag en president som säger rakt ut vad han tycker utan att sockra budskapet. Ibland låter det lite “trumpskt”, men det stör inte mig ett dugg, säger Justine.

Optimism bland demokrater i Pennsylvania: "Folk kommer hit och säger att de inte vill ha fyra år till av det här"

Från demokraternas kampanjlokal i staden Wilkes-Barre, mindre än en timmes färd från paret Ord, ser det politiska landskapet annorlunda ut.

Ett halvt dussin funktionärer sorterar bland Biden/Harris-skyltar. De lär ska gå åt som smör på heta stenar, berättar kampanjfunktionären Kathy Bozinski.

Joe Biden, som tillbringade flera år av sin barndom i grannstaden Scranton, bör enligt Bozinski fokusera på åtminstone två teman vid sidan av coronapandemin för att behålla sitt försprång i Pennsylvania och vinna valet.

Det handlar enligt Bozinski om ekonomin och den sociala tryggheten.

- Biden måste tala om jobben och betona att han skyddar Medicaid och Medicare. Det är viktiga teman för äldre väljare.

Kathy Bozinski leder kampanjarbetet för Demokraterna i Wilkes-Barre. I bakgrunden ringer Jenis Walsh kampanjsamtal. Kampanjfunktionären Kathy Bozinski jobbar för Joe Biden. Bild: YLE/Ville Hupa

Medicaid och Medicare är statliga sjukförsäkringsprogram som många äldre personer är beroende av. De har fått ny betydelse under den pågående hälsokrisen.

Bozinski menar att också besvikna republikaner varit återkommande gäster i kampanjlokalen.

- Folk kommer in till oss, de skakar på huvudet och säger att de inte vill ha fyra år till av det här, säger Bozinski utan att nämna Trump vid namn.

Statsvetare: Folk har åsikten klar om Trump - det gäller att mobilisera väljarna

Benjamin Toll är biträdande professor i statsvetenskap vid Wilkes University i Wilkes-Barre. Toll tror inte att sysselsättningen och ekonomin har en stor betydelse för väljarbeteendet i Pennsylvania.

- Jag tror inte väljarna kommer att bestraffa Trump för uteblivna jobb. De funderar nog mer på vilken kandidat som är bäst lämpad att lotsa ut landet ur coronapandemin.

Och så upprepar Toll det som många andra bedömare redan konstaterat. Presidentvalet handlar om Trump.

Valet blir en folkomröstning om Donald Trump, säger statsvetaren Benjamin Toll. Statsvetaren Benjamin Toll. Bild: YLE/Ville Hupa

- Trump är en stark personlighet. Folk har i det här skedet sin åsikt klar om honom. De som stöder presidenten kommer inte att ändra åsikt på grund av yttre omständigheter och det samma gäller hans motståndare.

Därför blir det viktigt för både Trump och Biden att få folk att rösta i valet.

- Sedan början av 2000-talet har politiken i USA allt mer handlat om att mobilisera den egna väljarbasen. Mittenväljarna är få idag.

Intervjun med John och Justine ord gjordes innan färska avslöjanden om att Trump redan i februari skulle ha varit medveten om coronavirusets risker.