Film: Metsäjätti – charmigt drama sågar skogsindustrins strategier

Visst skall man vara försiktig med att dra paralleller mellan fiktion och verklighet, men ibland lyser kopplingen mellan dessa som ett ilsket bromsspår i varm asfalt. Svart och tydligt.

Helt klart är att Ville Jankeris filmatisering av Miika Nousiainens roman Metsäjätti (2011) går upp på repertoaren vid exakt rätt tidpunkt. Något ingen kunde förutse när höstens premiärdatum slogs fast.

Men nu råkar alltså lanseringen sammanfalla med debatten om storföretagens samhällsansvar. Och medan det stormar kring stängningen av UPM:s pappersfabrik i Jämsä ställs vi inför den fiktiva storyn om en hotad fanerfabrik i Törmälä.

Men innan vi går in på hotbilden gäller det att presentera Pasi Kauppi – dramats huvudperson.