I Hangö finns plats och tid att jobba med sitt – Hangökonstnärer håller ateljédörrarna öppna under Konstrundan 2020

Under helgen (12–13.9) har du möjlighet att kliva in bland akvarellfärger, färgpennor och penslar hos Malin Ahlsved i Hangö. Hon är en av de konstnärer som under Konstrundan delar med sig av sin konst och sitt skapande.

- När man jobbar som bildkonstnär vill man föra fram konsten till människor så att de kan få se. Jag gör det här för att allmänheten ska få en chans att se konst på sin hemort, berättar Ahlsved.

Malin Ahlsved ställer ut sina små akvarellmålningar. Små akvarelltavlor Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Konstrundan ger folk i hela Svenskfinland en chans att uppleva konst men också att träffa och ställa frågor till konstnärer och hantverkare i deras egna ateljéer.

Konst i hemmet

Malin Ahlsved har sitt arbetsrum i sitt eget hem och hoppas att det här kan bidrar till en mer personlig känsla för dem som besöker henne under Konstrundan. På samma gång erkänner hon att det känns främmande att på det här sättet blanda ihop det professionella och det privata.

- Jag brukar ha ganska stor skillnad på mitt privatliv och mitt yrkesliv. Nu bjuder jag ju in i mitt yrkesliv som bildkonstnär men ändå kommer folk hem till mig.

Ahlsveds ateljé finns på Baderskavägen i Hangö.

Rökbomber och fotokonst

I en annan ateljé som ligger på Skvärgatan i Hangö har du möjlighet att se hur fotokonstnären Sandra Kantanen har iscensatt skogar med rökbomber.

Sandra Kantanen kombinerar fotografi och måleri. Sandra Kantanen Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hon har jobbat med landskap och natur i över 20 år. Lika länge har hon kombinerat måleri med fotografi.

- Det här med rökbomber kom jag på när jag flyttade hit till Hangö och när jag började bekanta mig med de här skogarna och de här områdena, berättar Kantanen.

- Den här krigshistorien började sippra fram över allt vart jag än gick. Det här är en tanke om att iscensätta det här landskapet och en fundering kring ifall de här träden har ett minne.

En hurdan stad är Hangö att bo i som konstnär?

- Man får arbetsro här, svarar Ahlsved.

- Här finns plats och tid att jobba med sitt. Man kan dra sig undan så att säga, tillägger Kantanen.