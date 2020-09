Med fylletest, blinkrar och hjälmar ska elsparkcyklarna blir säkrare - de flesta olyckorna sker då man kör berusad

Jolanda Närhi, Frida Hellman och Matilda Torrkulla medger alla att de använt elsparkcyklar på natten i Åbo. Det kan till och med hända att de kom från någon fest.

- Nog har man ju tänkt att det skulle gå snabbare hem, så jag har kanske tagit en mitt i natten och jag hade kanske tagit något, säger Närhi.

- Jo, jag har prövat på dem mitt i natten, men jag var nog i skick. Lite trött kanske, säger Hellman.

- Jag tyckte att jag var i tillräckligt bra skick. Jag skulle inte ta en om jag skulle vara i dåligt skick, säger Torrkulla.

Jolanda Närhi, Frida Hellman och Matilda Torrkulla har prövat elsparkcyklar också nattetid. Jolanda Närhi, Frida Hellman och Matilda Torrkulla, tre unga kvinnor står på en gata med en park bredvid. Bild: Linus Hoffman/Yle

Intresset för elsparkcyklar har ökat hela tiden, men med det har också antalet olyckor.

Stor andel allvarliga käk- och ansiktsskador

Bägge uthyrarna av elsparkcyklar i Åbo, Tier och Voi, etablerade sig i Åbo våren 2019. Till en början sågs bara enstaka fall på jouren vid sjukhuset, men från september förra året ökade antalet allvarliga fall märkbart.

- Under 2019 hade vi i Åbo 27 fall med allvarliga käk- och ansiktsskador orsakade av olyckor med elsparkcyklar. Det är en stor andel av alla fall. Vi undersökte de 23 fall som gällde någon från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Det var fråga om brutna käkben, skador i ögonhålan eller i pannbenet, berättar Aaro Turunen, tandläkare under specialistutbildning inom käkkirurgi vid ÅUCS.

Och då har man inte ens räknat med de patienter som inte behövt sjukhusvård, men som ändå besökt tandläkare för att få sina tänder reparerade.

De flesta allvarliga olyckorna med elsparkcyklar skedde mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. En person åker över en gata på ett övergångsställe. Bild: Nella Nuora / Yle

Då läkarna jämförde de skador som Åboborna fått med de skador som elsparkcykelåkare i Kalifornien, Texas och Tyskland fått visade det sig att käk- och ansiktsskadorna var mycket vanligare i Finland. Däremot förekom arm- och benbrott inte alls hos desamma patienterna i Åbo, fastän sådana var vanliga hos patienterna annanstans.

Resutaten har publicerats i Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Stoppar fallet med sitt ansikte

- Skillnaden beror på att fler patienter i Åbo hade kört berusade. När du har supit är reflexerna inte så bra, så om du faller hinner du inte reagera och ta emot dig med händerna, utan du stoppar fallet med ditt ansikte, säger Turunen.

Av de 23 fall som forskarna i Åbo undersökt hade 21 kört berusade. Flera av dem hade mer än 1,5 promille alkohol i kroppen.

Enligt Aaro Turunen var de allra flesta patienterna berusade då olyckan inträffade. Aaro Turunen, en man med mörkt hår, skäggstubb och blå skjorta, står vid en vägg med färggranna tavlor. Bild: Linus Hoffman/Yle

- Det kan till och med hända att 100 procent av olyckorna berodde på alkohol, för de två som inte var berusade kom in till oss först ett dygn efter olyckan, säger Turunen.

Och nu är det september igen. Kvällarna blir mörkare och regnigare, och det är svårt att se trottoarkanter och håligheter i körbanan så Aaro Turunen befarar att antalet fall kommer att öka.

Uthyrarna har ett ansvar

Bägge uthyrarna av elsparkcyklar i Åbo, Tier och Voi, hade en lite lugnare period under coronavåren, men under sommaren har de haft rekordmånga resor per dag.

Tiers operativa chef i Åbo, Sonja Hakala, uppger att man hade framme elsparkcyklarna till och med under den värsta coronavågen. På så vis kunde exempelvis vårdpersonal tryggt ta sig till jobbet utan att vara nära andra människor.

Enligt Sonja Hakala ser Tier till att elsparkcyklarna konstant får service och utvecklas mot allt tryggare fordon. Sonja Hakala, en ung dam med tjock grå halsduk och svart hatt. Bild: Tier.app

På Voi kunde man också tydligt se att folk ville använda elsparkcyklar på grund av den sociala distanseringen, uppger Finlandschefen för Voi, Christina Moe Gjerde.

Christina Moe Gjerde längst till höger, tillsammans med representanter för olika organisationer då Voi i juni 2020 invigde nya parkeringsställningar för elsparkcyklar i Oslo. Fyra personer står på en gågata vid en parkeringsställning för elsparkscyklar. Det är sommar så två av de tre damerna har klänningar. Bild: voiscooters.com

Det är bra att folk snabbt och tryggt kan röra sig i staden, men både Tier och Voi anser att de samtidigt också har ett ansvar för att skador inte ska uppstå med elsparkcyklar. Båda bolagen har utvecklat sina elsparkscyklar, bland annat så att de är stabilare och har större hjul.

Nya modeller med hjälmar och blinkrar

I Tammerfors lanserade Tier för två veckor sedan en ny modell av sin elsparkcykel med tillhörande hjälm och blinkrar.

- Tier uppmanar sina kunder att använda hjälm, för det skyddar effektivt mot skador på huvudet om man skulle råka falla. De modeller som har en hjälm kommer i framtiden att dyka upp också i Åbo, säger Sonja Hakala.

Bara ett fåtal elsparkcykelåkare använder hjälm idag. En elsparkcykelåkare med blå hjälm står i skymningen i regn vid Alexandersgatans julbelysning i Helsingfors. Bild: Nella Nuora / Yle

Voi har lanserat en egen trafikskola för elsparkcyklar. Där går man igenom korrekt användning och trafikregler som gäller specifikt för det land man använder elsparkcykeln i.

- Voi använder också teknik för att att sänka användarnas fart i nedförsbackar och i vissa områden där det är mycket trafik. Också i våra nya modeller har vi nu körriktningsvisare för att öka säkerheten, säger Christina Moe Gjerde.

Fylletest lanseras

Voi har möjlighet att stänga av vissa användare från sina system. Man vill belöna dem som kör bra, och det ska bli konsekvenser för dem som kör osäkert eller berusade.

- Nästa vecka introducerar vi i Åbo ett "drunk pass", ett helt nytt reaktionstest, vilket innebär att du nattetid måste göra ett test innan du får åka. Du måste kunna reagera tillräckligt snabbt och säkert för att kunna använda Vois elsparkscykel, avslöjar Moe Gjerde.

Åbostudenterna Jolanda Närhi, Frida Hellman och Matilda Torrkulla tycker ett fylletest låter som en bra sak.

- För det är ju inte helt säkert att köra runt på dem i vissa tillstånd eller om man inte är helt klar i huvudet, säger Torrkulla.

Samarbete med myndigheterna efterlyses

Men tekniken löser inte alla problem. Det är fortsättningsvis användaren som har ansvar för att inte köra berusad.

- Vi tycker att varje olycka är en olycka för mycket. Vi vet att största delen som är med om en olycka kör berusade, så vi ser ett ännu större behov av samarbete. Man borde separera trafiken och ha bättre cykelvägar. Vi vill också se att finska myndigheter agerar i frågan om elsparkcyklar, säger Moe Gjerde.

Användaren har ett stort ansvar att inte köra berusad. Elsparkcyklar står på rad en regnig kväll. Bild: Nella Nuora / Yle

Christina Moe Gjerde nämner Tyskland som ett exempel. Där gör polisen blåstest både på cyklister och elsparkcykelåkare. Där räknas elsparkcyklar som motorfordon och böterna kan bli 500 euro för att ha kört berusad.

- I riktigt allvarliga fall där åkaren orsakat en kollision kan straffet till och med bli fängelse, säger Moe Gjerde.

- Det är två enkla saker. Om man bara skulle låta bli att köra berusad, och på natten berusad, då skulle det hjälpa väldigt mycket att undvika skador, säger Aaro Turunen.