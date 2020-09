NHL-kolumnen: Dallas kryllar av finländare tack vare Bob Gainey – mannen som Selke Trophy uppfanns för är grundorsaken till att Joel Kiviranta spelar i Stars

Bob Gainey gick till historien som alla tiders defensiva ytterforward. I egenskap av GM reserverade han sin finländska spegelbild i NHL-draften 1992. Kvaliteten och spelförståelsen som Jere Lehtinen levererade i Bob Gaineys Dallas är den främsta orsaken till att Stars fortsätter att vara den mest blåvita klubben i världens bästa hockeyliga.

Går man bakåt i tiden och kopplar in nationalromantiken, så är det egentligen helt logiskt med många finländare just i Dallas. Laget fanns ursprungligen i Minnesota och lystrade till namnet North Stars. Polstjärnan är som bekant ganska uppmärksammad i berättelsen om Finland.

Det var också i North Stars som organisationens första betydande finländare spelade. Minnesotas GM, Lou Nanne, hade som spelare representerat USA i OS och VM och mött Finland många gånger. Han var modig nog att reservera den då 22-årige keepern Kari Takko sommaren 1984.

Takkos och organisationens förhållande lever än i dag. Han spelade för North Stars 85–91 och blev år 1999 chef för Stars europeiska scouting-verksamhet. Den före detta Lejonkeepern och Ässät-ikonen har direkt inverkat på att Miro Heiskanen, Esa Lindell och Roope Hintz finns i Dallas.

Bob Gainey skapade det som i dag kallas Stars-hockey

Mannen som i praktiken öppnade luftbron mellan Finland och Dallas var ändå Bob Gainey. Montreal Canadiens-legendaren (5 Stanley Cup, 4 Selke Trophy, 1 Conn Smythe) tog över som GM i Minnesota 1992 och lämnade sin post år 2002, tre år efter att Dallas vann Stanley Cup.

Gainey var också lagets coach 90–96 och hamrade in i organisationen försvaret först-konceptet som varit dominerande då när Stars gjort bra ifrån sig. Jere Lehtinen är såklart unik, men också i övrigt är den finländska spelaridentitetens styrkor i linje med Bob Gaineys syn på hockey.

Att Gaineys arv lever vidare är uppenbart under det nuvarande ledarskapet med Jim Nill som GM och Rick Bowness bakom bänken. Ett lysande exempel på det här att Gaineys främsta finländska fynd, Jere Lehtinen, uppmanade nuvarande GM:n Nill att reservera Joel Kiviranta.

Den traditionella Dallas Stars-hockeyn var något borttappad under en stor del av 2010-talet. Sandpappershockeyn återvände ändå till staden när Gaineys forne trotjänarcoach, Ken Hitchcock, tog laget tillbaka till sin identitet säsongen 2017/18. Och på den vägen har laget hållits.

Rätt organisation för spelare med ”Meidän peli” i ryggmärgen

Ken Hitchcock tog Dallas från att ha förlorat över hälften av sina matcher och ha en bedrövligt negativ målskillnad säsongen 2016/17 till att ta hem 56 procent av poängen och stanna på plussidan gällande mål. För killar av rätt virke var Hitchcocks hårda skola mycket nyttig.

Knappast till exempel en slump att Dallas för tillfället bästa defensiva back, Esa Lindell, tog steget från att ha varit något av en riskfaktor till en puckätande benhård evighetsmaskin just under Hitchcocks mycket strängt vakande öga.

Och fast Dallas aktuella spelstil inte är riktigt lika pessimistisk gällande lagets kapacitet att vinna genom anfall, så är det nog inte heller ett misstag att Joel Kiviranta tycks passa som handen i handsken i Stars.

Kiviranta gör rätt val i läge efter läge och hålls i princip hela tiden på den ”trygga sidan” om spelet. Det är uppenbart att hans sätt att tänka och reagera i rinken är som skräddarsytt för Stars. Lika klart är det att Kiviranta är ett skolexempel på hur Jukka Jalonen vill att ”Meidän peli” ska spelas.

Formeln för de olika Lejonlagens osannolika framgång under de senaste åren har varit att kompensera för ett underskott på individuell topptalang med ett överskott på samarbete, samt rätta beslut och högsta möjliga arbetsmoral.

Samma principer gäller när Dallas Stars spelar sitt eget spel.

Målvakter, landslagsikoner och den enda finländska rinkpolisen

Från åren då laget fanns i Minnesota tills i dag har sammanlagt 29 finländare representerat organisationen som ursprungligen associerade sig med polstjärnan. 22 stycken av spelarna har dragit lagets tröja på sig i Dallas Stars.

Den verkliga boomen för finländare i Dallas inföll under årtusendets första decennium. Jere Lehtinen var hörnstenen, men förutom den trefaldige Selke-vinnaren spelade också bland andra Jussi Jokinen, Niko Kapanen, Niklas Hagman och Teppo Numminen för Stars i minst en säsong.

Och från och med 2009 fram till 2018 vaktade Kari Lehtonen lagets målbur i hela 445 matcher. Också i övrigt är det en mäktig kavalkad av finländska hockeyns målvaktselit som funnits på organisationens lönelista: Markus Mattsson, Kari Takko, Jarmo Myllys, Antti Niemi, Jussi Rynnäs.

Då måste det ändå nämnas att finländska målvakter inte har det bästa möjliga ryktet i Dallas. Främsta orsaken är målvaktsduon Kari Lehtonen/Antti Niemi som vaktade buren säsongerna 2015 – 2017. Tandemen utpekades som ligans sämsta och blev något av ett stående skämt.

Och när det finns en festlig story att berätta, så vill få höra att Marty Turco är enda Dallas-keeper som spelat och vunnit fler matcher än Lehtonen. Eller att ”Kärppä” vann mer än hälften av sina starter. Eller att hans räddningsprocent i Stars är bättre än självaste Ed Belfours: 91,2 mot 91,0.

En riktigt udda detalj i organisationens blåvita historia är att den finländska ishockeyns enda egentliga ”goon”, Sami Helenius, gjorde 101 av sina sammanlagt 155 NHL matcher för Dallas Stars åren 2000 – 2003.

Ett alla tiders-lag som heter duga

Edmonton brukar lyftas fram som laget med mest finländska traditioner. Faktum är ändå det att Oilers förlorar kvantitetjämförelsen mot North Stars / Stars med 27 mot nämnda 29.

Ett fiktivt helblåvitt lag från Edmonton skulle såklart ha en ganska svårslagen stjärnglans över sig, men ser man på den finländska alla tiders-truppen som North Stars / Stars kan presentera så blir både nostalgiker och vänner av dagens NHL varma om hjärtat.

Eller vad sägs om det här Polstjärnslaget:

Målvakter:

Kari Lehtonen, Antti Niemi och Kari Takko som reserv

Backpar:

Teppo Numminen – Miro Heiskanen

Esa Lindell – Jyrki Lumme

Ville Sirén – Janne Niinimaa

7:e back: Jari Grönstrand

Kedjor:

Jussi Jokinen – Roope Hintz – Jere Lehtinen

Ilkka Sinisalo – Raimo Helminen – Niklas Hagman

Antti Miettinen – Niko Kapanen – Joel Kiviranta

Lauri Korpikoski – Perttu Lindgren – Juha Lind

13:e forward: Jarkko Varvio

Jämför det med att en sådan klassisk NHL-organisation som Detroit Red Wings finländare genom tiderna är räknade på en hands fingrar.

Texas och Finland hör ihop

Legendariska countrybandet Alabama som är omåttligt populär i USA och ligger på cirka 75 miljoner sålda skivor har en hit vars refräng lyder: "If you’re going to play in Texas, you’d better have a fiddle in the band".

Gubbarna i bandet börjar närma sig pensionsåldern och vet garanterat inte någonting om ishockey, men kanske det skulle vara dags för Stars att köpa rättigheterna till låten och skriva om refrängen till: ”If you’re gonna play hockey in Texas, you’d better have a Finn at hand”.

I gengäld fortsätter de finländska ishallarnas stampublik att vrida i sig Texas- och Dallas-bullar mellan perioderna.

