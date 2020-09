Färjan i sig var en upplevelse. Sju år gamla Viking Sally var fortfarande en kryssningsfärja värd att uppleva. Resan innebar dock ingen lyx. Kryssningarna såg ut som de gör än i dag - ibland till och med ännu stökigare.

Fartyget skulle anlända till Åbo på morgonen. På programmet stod sightseeing, öldrickande och Ruisrock. På den legendariska festivalens första dag skulle Peer Gynt och Pretenders uppträda på huvudscenen. Efter Ruisrock var planen att fortsätta färden mot finska Lappland och sedan åka vidare till Bergen och Oslo.

Resans första mål för den tyska trion var Ruisrock. Ett tidningsurklipp från 1987 med nyheter om Ruisrock.

Tyskarna reste med däckplatser. Schelkle och Taxis hade på förhand spanat in en lämplig sovplats på helikopterplattan i fartygets akter. Schmid ville inte störa det unga paret och bestämde sig för att lägga sig inomhus för att sova. Kryssningslivet intresserade inte honom så mycket men han drack en öl eller två under kvällen. Sällskapets ryggsäckar var under hans bevakning.

Kriminalkommissarie Eino Kivimäki, som i dag är pensionerad, ansvarade till en början för brottsutredningen. Han vill inte kommentera fallet innan de nya uppgifterna om fallet publicerats. Men Kivimäki har skrivit om händelserna den natten i en artikel som publicerats i boken Poliisi kertoo år 1992. Också den nuvarande ledande brottsutredanden Veli-Matti Soikkeli är förtegen om utredningen. Därför ses Kivimäkis beskrivning av nattens händelser som de mest detaljerade och bekräftade uppgifterna som finns att tillgå. De här uppgifterna kan ha ändrats betydligt i och med att en ny utredning sattes igång år 2016.

Enligt artikeln var Schelkle och Taxis mer sociala på kryssningsfartyget än Schmid. De fortsatte kvällen senare och umgicks med flera andra passagerare på fartyget. Någon gång under kvällen hade paret kommit till Schmid för att berätta att de hade träffat en “rolig finländare” som pratade utmärkt tyska.

Animerad karta Bild: llkka Kemppinen / Yle

Den roliga finländaren var en affärsman som var på väg tillbaka till Finland med en last reservdelar från Tyskland. Affärsmannen ville visa bildelarna för Schelkle som studerade till bilmekaniker. De försökte ta sig till bildäcket, men dörren var stängd under resans gång. De bestämde sig för att göra ett nytt försök nästa morgon. För säkerhets skull bytte de kontaktuppgifter med varandra redan under natten.

Brutal attack på helikopterplattan

Schmid sov redan då Schelkle och Taxis hämtade sina sovsäckar och styrde stegen mot det nionde däcket och helikopterplattan. Klockan var uppskattningsvis ett på natten.

Paret låg och sov i ett hörn skyddat av ett plexiglas under bar himmel. Platsen var dunkel i och med att lampan på den platsen var sönder.

Under kvällens gång rörde sig mycket folk på helikopterplattan. På fartyget fanns passagerare från åtminstone nio olika länder. Bland passagerarna fanns bland annat en grupp scouter som var på väg till det internationella Nordic LDS Jamboree-lägret i Sagu i Egentliga Finland. Lägret var riktat till medlemmar av kyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, det vill säga mormoner.

En del av scouttonåringarna hade gått omkring på färjan hela natten vilket hade stört en del andra passagerare. Ungefär klockan 3.45 tog sig tre av dem till helikopterplattan. De danska scouterna hade redan tidigare under kvällen varit på helikopterplattan.

Men nu syntes ingen till där. Kort därefter såg en av dem något som rörde sig i mörkret.

Grafiker skapade en rekonstruktion av platsen där offren hittades på helikopterplattan på Viking Sally, då danskarna hittade dem. Alla detaljer om fartyget och händelsen kanske inte stämmer helt. Animerad karta Bild: Ilkka Kemppinen / Yle

Under luftventilerna syntes två människor.

Pojkarna trodde först att det var frågan om två mycket berusade personer, som försökte stiga upp men föll ner på däcket igen.

Scouterna tittade på försöken en stund innan en av dem bestämde sig för att titta närmare på vad som försiggick. Enligt de uppgifter som publicerades i tidningarna år 1987 var det en 18-årig dansk man.

Han gick närmare människorna.

Det var en man och en kvinna som kämpade med att ställa sig upp. Deras ansikten och kläder var täckta av blod. Nu upptäckte scouterna att också däcket var fullt av blod.

Klaus Schelkle och Bettina Taxis var allvarligt skadade. Båda kunde röra sig en aning men det var oklart ifall de uppfattade något av situationen överhuvudtaget.

Den danska mannen berättade bland annat i intervjuer för Turun Sanomat och Seura att han nog kunde första hjälpen, men att han inte visste vad man gör åt så här pass allvarliga skador. Av händelseförloppet efter det här har mycket motsägelsefulla versioner presenterats under 1980-talet.

Det man vet är att en del av danskarna gick till fartygets infodesk för att berätta om situationen. Därifrån larmades fartygets ordningsvakt till platsen. På basis av offrens skador kunde ordningsvakten genast konstatera att det var frågan om ett våldsbrott.

Ordningsvakten är i dag pensionerad och vill inte uttala sig innan utredningsmaterialet publicerats.

Tidigare har vakten berättat för polisen att offrens huvudskador såg ut att tydligt ha orsakats av något föremål.

Enligt Eino Kivimäkis Poliisi kertoo-artikel tog ordningsvakten och annan personal offren till fartygets sjukstuga. Schelkle och Taxis försökte säga något men talet var otydligt. Det kan antingen ha berott på de skador de fått eller på att ingen på plats kunde tyska.

I sjukstugan försökte sjukskötaren stoppa blödningen med handdukar men förstod snabbt att offren har allvarliga skador innanför skallen. Fartyget kontaktade Åbo sjöräddningscentral som skickade en helikopter till platsen.

Då yträddare Heikki Maskulin senare tänker på brottsplatsen, är han övertygad om att gärningsmannen måste ha varit täckt av blod. Det här är dock en spekulation som polisen inte tagit ställning till.

Enligt Maskulin var Taxis stundvis vid medvetande under helikopterfärden. Hon trodde att de som hjälpte henne försökte attackera henne och hon försökte skydda sig själv under resan.

Maskulin var tvungen att återuppliva Schelkle i helikoptern. Då helikoptern landade i Kuppis i Åbo fördes offren med ambulans till ÅUCS. De flyttades till sjukhuset 5.48. Strax efter det konstaterade läkaren att Klaus Schelkle var död.

Brottsutredarna flygs till fartyget

Polisen i Åbo larmades klockan 4.28. Då sjukhustransporten var över flög samma besättning tre poliser och en teknisk utredare till fartyget.

Ombord på fartyget hade ordningsvakten gjort det hen kunnat. Vakten hade isolerat en del av brottsplatsen och samlat förhandsuppgifter om möjliga ögonvittnen. Själva våldshandlingen hade inga ögonvittnen.

Thomas Schmid vaknade på natten till ljudet av helikoptern men fortsatte att sova. Tidigt på morgonen väckte två okända män honom och frågade honom vem ryggsäckarna bredvid honom tillhör.

Schmid berättade vem ägarna till ryggsäckarna var och männen bad honom följa med dem. Det var Åbopolisens brottsutredare.

Schmid flyttades till en lugn plats där polisen började förhöra honom. Timmarna gick och Schmid förhördes igen och igen. Slutligen var hans frustration och oro så stor så han lät bli att svara på fler frågor innan han fick veta vad som pågick. Då berättade poliserna vad som hade hänt.

Animerad karta Bild: Polisen, grafik: llkka Kemppinen/Yle

Polisen isolerar fartyget i hamnen

I början av utredningen fäste polisen uppmärksamhet vid flera unga män. En av dem var en 26-årig engelsman som hittades sovande på golvet i en salong. Mannens kläder var blodiga, men han hävdade att blodet kom från hans egen näsa. I Poliisi kertoo-artikeln beskriver Kivimäki engelsmannens natt som stökig.

Mannen hade träffat en finsk kvinna i Israel och var på väg för att träffa henne. Engelsmannen hade försökt stiga i land i Helsingfors. Enligt polisens beskrivning såg mannen ut som en risig missbrukare och han måste genast vända tillbaka till Sverige i hamnen. Nu försökte han ta sig till Finland igen, den här gången via Åbo.

Försöket ledde till att han blev huvudmisstänkt i mordutredningen.