Polisen ingrep hårdhänt i kvinnodemonstration i Minsk – tiotals demonstranter greps

Minst 46 demonstranter greps under en demonstration i Minsk under lördagen. Polisen uppges ha använt hårda tag när de knuffade in kvinnorna i transportfordon.

Demonstrationen var en i raden av de protester mot president Aleksandr Lukasjenko som pågått ända sedan han utropades till vinnare i presidentvalet den 9 augusti. Han anses ha vunnit genom valfusk.

På lördagen hade oppositionen särskilt uppmanat kvinnor att söka sig ut på gatorna. Enligt Reuters samlade demonstrationen minst 5 000 personer i centrala Minsk.

Demonstrationen samlade tusentals människor. Kvinnor i långa rader demonstrerar i Minsk. Bild: /All Over Press

Demonstranterna krävde att oppositionsledaren Maria Kolesnikova släpps fri. Kolesnikova fängslades förra veckan efter att hon rivit sönder sitt pass när myndigheterna försökte tvinga henne att lämna landet.

Men snabbt efter att demonstrationen tog fart började polisen gripa människor. Polisen uppges ha använt våld och hårdhänt knuffat in kvinnor i polisfordon.

Polisen skuffade in demonstranter i sina transportfordon. Genom dörren till ett polisfordon syns en kvinna som visar peace-tecknet. Bild: Natalia Fedosenko/ Tass / AOP

Enligt Reuters greps åtminstone 46 personer, medan SVT:s utrikesreporter Elin Jönsson på plats talar om omkring 100 gripna.

– Det är första gången på flera veckor som polisen använder sig av så mycket våld mot kvinnor, säger hon.

Demonstranterna försöker stoppa ett polisfordon. Kvinnor försöker stoppa ett polisfordon under en demonstration i Minsk i Belarus. Bild: AFP / Lehtikuva

Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja som befinner sig i landsflykt i Litauen fördömde våldet i ett videouttalande och kallade det skamligt.

– Ni kommer att skämmas över vad ni gör i dag. Alla som gör sig skyldiga till brott mot fredliga demonstranter kommer att ställas till svars, sa hon.

I fredags tog också FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ställning till situationen i Belarus. Han sa sig vara djupt orolig över att våldet mot och gripandet av demonstranter i landet.

President Lukasjenko ska på måndag träffa Rysslands president Vladimir Putin i Sotji. Enligt Kreml ska presidenterna diskutera möjligheten att fördjupa ländernas partnerskap.

Källor: AFP, Reuters, SVT