23 nya coronafall i Finland – läget beskrivs som stabilt

23 nya fall av covid-19 har bekräftats i Finland under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Fallen har hållits på ungefär samma nivå de senaste dagarna.

Söndagens coronarapport för med sig 23 nya coronafall. I går, lördag, rapporterades det om 45 nya fall.

Coronaläget har under de senaste dagarna beskrivits som stabilt. Under fredagen bekräftades 43 nya fall och under torsdagen var samma siffra 39.

Under de senaste två veckorna har 503 fall av covid-19 bekräftats i Finland. Det är 157 fler fall jämfört med de två föregående veckorna.

Finland har nu sammanlagt 8 580 bekräftade coronafall. Över 7 500 beräknas ha återhämtat sig.