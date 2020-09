Artisten Krista Siegfrids: “Jag har varit tvungen att lära mig finska i offentligheten”

Det var år 2013 som dåvarande kollegan och musikern Lenni Kalle Taipale uppmuntrande Krista att söka till det nya tv-programmet The Voice of Finland.

- Min första tanke var att det lät spännande men jag kan inte söka för jag kan inte finska! Jag var rädd för jag visste att jag skulle hamna i intervjuer och göra bort mig.

Snart insåg Krista hur absurt det var att inte delta på grund av rädsla för att göra bort sig och hon valde ändå att vara med. Krista blev snabbt en av favoriterna och hon klarade sig bra i tävlingen.

- Redan där och då började jag tänka att ”aivan sama!” Här är jag nu och lär mig på vägen. Alla vet att jag är finlandssvensk och jag gör så gott jag kan.

Krista har varit tvungen att lära sig finska i offentligheten.

- Nog kommer jag ihåg att jag gav intervjuer på en knagglig finska och jag fick en massa feedback på det.

Krista minns första gången hon fick riktigt elak kritik

Genom The Voice of Finland blev Krista känd för det finska folket. Bland all fin respons kom också en del elaka kommentarer.

- Jag kommer ihåg första gången då jag fick riktigt elak kritik. Det var i Voice of Finland och jag var inte alls beredd på det. Jag ändrade mitt nummer till hemligt för det började ringa konstiga människor till mej.

Idag har Krista relativt lätt att vifta bort elaka kommentarer.

- Man blir ju van och jag bryr mig inte så mycket. Men såklart att det kan såra ibland.

Ofta är kritiken personpåhopp

- Att någon inte tål en för att man är för positiv eller man skrattar lite för högt eller att man är störande på något sätt.

Krista försöker se det som att det är synd om dom som skriver elakt.

- Sådana som skriver negativt på nätet mår inte så bra med sig själva. Och då du inte mår bra då stör allting och alla andra runt omkring. Det kanske är sådana människor som skriver.

Krista har älskat att uppträda ända sedan hon var en liten flicka. Krista Siegfrids som barn spelar på leksakspiano på golvet. Bild: Privat/Krista Siegfrids

Familjens stora sorg

Krista är uppvuxen i Kaskö tillsammans med sina tre syskon och mamma och pappa. Familjen fick en tragisk törn när Kristas pappa oväntat gick bort som endast 51 år gammal. Krista var då 15 år själv.

- Det var en stor chock för hela familjen. Inte hade vi en aning om att något sånt kunde hända. Han fick en så kraftig hjärtinfarkt att han dog direkt.

Krista beskriver tiden efter sin pappas bortgång som ett svart hål.

- Såklart kommer jag ihåg hur hemskt det var men det är också saker som har suddats ut. Kanske det är människans sätt att överleva och skydda sig.

Krista tillsammans med sin pappa. Krista Siegfrids som barn på en flotte med sin pappa. Bild: Privat/Krista Siegfrids

Viktigt att återgå till det normala så fort som möjligt

- Jag minns att jag ville tillbaka till skolan och jag ville tillbaka till mina hobbyer. Jag ville bara att det skulle vara normalt.

För Krista var det viktigt att spegla sig i någon annan.

- Jag tänkte mycket på en flickan i vår skola. Hennes pappa hade också dött och hon hade klarat sig. Jag vet att det var viktigt för mig att få spegla mig i någon annan.

Drömmer om att kunna kombinera familjeliv med karriär

När programledaren Ira Hammerman frågar vad Krista drömmer om har artisten många svar.

- Jag har jättemånga drömmar. Ska vi prata karriär så är en av mina största drömmar att leda Eurovision Song Contest, den stora finalen. Det skulle vara fantastiskt!

- Sen hoppas jag såklart att jag skall få leva länge och vara frisk och att jag ska få min egen familj.

Krista Siegfrids tillsammans med programledaren Ira Hammermann. Krista Siegfrids och Ira Hammermann i soffa. Bild: Dan Gustafsson

Familjedrömmen går i uppfyllelse

Idag är Krista bosatt I Amsterdam tillsammans med sin sambo som hon kallar för Mr. Amsterdam. Familjen väntar tillökning i november.

- Det känns jättespännande och samtidigt lite skrämmande. Plötsligt ska man bli ansvarig för en annan människa! Men jag ser fram emot att få träffa min dotter och hoppas att hon är otålig precis som sin mamma och kommer lite tidigare än planerat för jag orkar inte vänta mer, säger Krista då jag ber henne om en kommentar.

Krista Siegfrids är gäst i En önskan den 13.09. 2020 kl 20.