Friidrotten i Jakobstad går framåt med stormsteg: IF Drott-killarna på medalj igen – HIFK skördade hela nio medaljer under stafett-FM

HIFK var en riktig medaljskördare under en fin SFI-helg i Kotka då SFI-föreningarna knep totalt 19 medaljer. I IF Drott är framtidsutsikterna goda och de unga löftena med bröderna Björkgren i spetsen har haft en lyckad säsong. Vi blir starkare och starkare, säger Johannes Åhman som var med i IF Drotts medaljlag i häckstafetten.

Tolv medaljer och fyra nya SFI-rekord var saldot efter första dagen av stafett-FM.

Söndagen blev en ny fin dag.

Det blev ytterligare sju medaljer och ett rekord och SFI kom därmed upp i totalt 19 medaljer.

Framgång igen för unga löftena i IF Drott

På lördagen knep IF Drotts herrar silver i 19 års klassen på 4x100 meter.

En dag senare fick tre av killarna i laget, bröderna Björkgren, fira en till medalj.

Kvartetten Alexander Björkgren, Adrian Björkgren, Oscar Grannas och Johannes Åhman knep brons i häckstafetten på söndagen med tiden 55,92

För bröderna Björkgren var det redan andra året på raken som man knep medalj. I fjol blev det silver på samma distans – då i åldersklassen H17.

– Det kändes riktigt bra. Starten gick okej tycker jag. Sen hade vi inte mycket motstånd och draghjälp, säger Alexander Björkgren.

– Det skulle ha varit trevligare att löpa i det andra heatet med de andra medaljlagen.

Medaljer och framgång för Björkgren

Alexander Björkgren, 18 år gammal, har haft en riktig bra säsong och putsat sitt personliga rekord både på korta häcken och på 100 meter slätt, där han gjort det hela fyra gånger i år.

Två år yngre brodern Adrian satsade tidigare på en helt annan gren: fotbollen. Han valde ändå i somras att satsa fullt ut på friidrotten.

Han har putsat sina rekord märkbart på de korta distanserna, och tävlar dessutom i längd. I år knep han FM-guld både på 110 meter häck och i längd i H17.

– Det är medaljerna och framgången som fått mig att tända mer på friidrotten, säger Adrian.

Björkgren knep FM-medalj också år 2019 i längd och berättar att det börjar skifta mot en satsning på den grenen framom häcken. I år blev det en rekordförbättring med 51 centimeter då han noterades för 719 i FM.

IF Drott på väg tillbaka

IF Drott har under de senaste åren lyckats skörda flera medaljer.

I år blev det alltså totalt två medaljer i stafett-FM och på 4x400 meter var man fyra i herrar 19.

Enligt killarna mår friidrotten bra i Jakobstad just nu.

– Vi blir starkare och starkare för varje år. Det är härligt att se.

– Atmosfären är fin. Välkomnande och trevlig, säger Johannes Åhman som även är 18 år gammal och var med i lördagens silverlag.

Stor framgång för HIFK

HIFK var en riktig medaljskördare och knep totalt nio medaljer under veckoslutet: fem på lördag och fyra på söndag.

Damerna knep nytt SFI-rekord på lördagen på korta stafetten och på söndag var det damerna i 17-årsklassen som fick göra samma sak.

Iina Holopainen, Laura Einamo, Vivian Tran och Liina Tervo löpte i mål som tvåa på tiden 57,51.

På 4x400 meter knep damerna med Pinja Pikkupeura, Lotta Kemppinen, Inka Pöyry och Viivi Lehikoinen silver.

Herrarna med Anton Tallbacka, Daniel Lundmark, Aleksi Sairanen och Erik Back knep brons på samma distans.

Samtliga resultat hittas här.