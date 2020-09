Regnbågspriser haglar över den 16-åriga höjdhopparen Jere Nyström: "Man ska inte leva för att behaga andra"

Jere Nyström från Lappträsk är finsk mästare i höjdhopp i sin åldersklass. Han tävlar sminkad och i feminina kläder, vilket har väckt både beundran och elaka skratt. Under lördagskvällen hoppade han rakt in i en annan dröm, då han dansade hem vinsten i Prideveckans Queer of the Year-tävling.

Jere Nyström är nervös. Men det är på ett annat sätt än inför friidrottstävlingar.

Från dem har det 16-åriga idrottslöftet flera medaljer. Han är finsk mästare i höjdhopp i sin åldersklass, och drömmer om att en dag sätta ribban högre än någon gjort tidigare i Finland.

Men ikväll är han en nybörjare. Han har aldrig förut uppträtt som drag queen. Sminkat sig har han gjort redan länge, och burit peruk. Men att uppträda inför publik med dans medan man synkroniserar läpparna till låtens lyrik, det är det som gör honom nervös.

- Här kan man reparera sina misstag. I höjdhopp är det bara de där tre försöken och sen är man ute.

Jere Nyström gör ordentligt det han gör. Här koncentrerar han sig inför uppträdandet. Person med långt ljust hår tittar bestämt rakt fram med mycket rak hållning, bilden tagen i profil.

Han står mitt i aulan. Pridefirare som går förbi hälsar glatt.

I sin långa platinaperuk, sina glittrande ögonlock och sin långa slanka figur ett blickfång på en homobar i Helsingfors en lördagskväll. Det är något helt annat än hans hemort Lappträsk.

Det är tio minuter kvar tills Nyström ska börja förbereda kvällens uppvisning. En liten stund blickar han tillbaka till en annan värld, en värld där hans glitterögonlock inte väcker beundran som de gör den här kvällen.

- Lappträsk är ingen bra plats för en ungdom som är annorlunda. Vuxna människor har skrattat åt mig och fällt elaka kommentarer.

Nyström studerar till kosmetolog vid en yrkesskola i Borgå, och redan där är läget bättre. Det är speciellt de vuxna som reagerat nedsättande på Nyströms utseende.

- Unga är ganska likadana överallt.

Mamma betalar för smink och naglar

Vi går ner för trappan till backstagelokalen. Här sminkar sig artisterna som snart ska uppträda. De har åkt hit från olika ställen i Finland för att i strålkastarljusen kämpa om titeln Queer of the Year.

Händer sträcks upp, kanske är det en del av koreografin eller så ser man till att dräkten sitter som den ska. Det är granna färger, glitter, höga klackar, hårspray och smink överallt.

Klubbmusiken dunkar redan från danslokalen. Den ena väggen är täckt av stora speglar. På en av bänkarna ligger en stor svart sportväska.

Att höjdhopparen Nyström befinner sig här är enligt arrangörerna ett snabbt hopkok. Det började bubbla kring Nyström då Helsingin Sanomat uppmärksammade honom i ett personporträtt, och därefter har Nyström figurerat i flera medier.

Tidigare under den pågående Prideveckan fick han priset Årets förebild.

Bland annat är han en förebild för alla unga och speciellt idrottare som tillhör en sexuell minoritet.

Hur har du hittat ditt självförtroende, som så tydligt strålar runt dig?

- Jag vet inte, jag har bara alltid varit självsäker.

Nyström har fått mycket stöd av sin familj. Hans mamma har till exempel lovat stå för kostnaderna av sonens dragqueen-uppvisningar.

Jag skriver om Nyström som "han", men frågar först vilket pronomen Nyström föredrar. Han gör en luftig svängande gest med händerna och säger att det inte spelar någon roll.

Pojke, flicka, transvestit - könsidentiteten ska han klura ut senare. Det viktigaste är att han är bekväm med sig själv.

Jere Nyström uppträder i Queer of the Year-tävlingen i Helsingfors. Person i hukande ställning på höga klackar, personen står på ett dansgolv som är upplyst i flera färger. Bild: Yle/ Heini Rautoma

På dragqueen-scenen är han inte sig själv, utan ett slags scenjag.

- Det är inte jag själv. Men jag är där, kanske som ännu mer diamantisk, självsäker, dansande.

Ännu har han inte kommit på ett artistnamn. Ett sådant lär ändå ska behövas, för det kommer att bli fler uppträdanden.

Belönades med diamanter

Konferenciererna välkomnar den samlade skaran unga och gamla, glittrigt pyntade eller i flanellskjorta och collegebyxor klädda skaran på nattklubben Hercules i Helsingfors.

En tävling i vem som är årets Miss Dragqueen brukar höra till Prideveckans program. Men från och med i år heter konceptet Queer of the Year (fritt översatt 'årets queerperson').

- Vi vet inte om det är 'miss' eller 'mister', så vi gör helt enkelt det här till Quer of The year, säger konferenciererna och möts av gillande utrop från publiken.

Könet inte avgörande, och för en ovan blick kan det vara svårt att klistra titeln Herr eller fröken på artisterna. Det känns irrelevant.

Sju artister uppträder och bjuder på allt från läderpiskor till regnbågspaljetter. I ett tidigt skede dras publiken med i ett slags politisk åsiktsyttring, då artisten ber alla delta i ett utrop mot en politiker som uttryckt tankar som strider mot Pridefirarnas. Senare blir det både lugnare ballader och häftiga avklädningar.

Jere Nyström njöt av publiken och uppträdandet. Dansare med långa ben och långt ljust hår i blått och grönt ljus på en scen. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Då konferencieren ska kalla in den åttonde och sista artisten blir han för ett ögonblick nostalgisk. Han berättar för publiken att hans egna första dragqueenuppträdande skedde i ett bilstall.

- Den här personen har aningen snyggare lokal för det.

In på scenen kommer Nyström i sin långa svarta klänning, redo att synkronisera sina läppar till låttexten. Snart åker klänningen av och Nyström dansar allt vildare i positioner som får publiken att minnas att han har en idrottares styrka i benen.

Hurraropen vill inte ta slut när Nyström slänger håret över axeln, vänder på klacken från catwalken och mimar "det var allt för den här gången". Publiken har en klar favorit.

Schlagersångaren Nisa Soraya producerar Queer of the Year evenemanget, där hon även uppträdde själv. Artister på scenen, sångaren är klädd i vit och har en enorm krona på huvudet. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Och efter några omgångar på dansgolvet till tonerna av ABBA, Britney Spears och andra igenkännbara glada danslåtar är det dags för domarna att förse någon av artisterna med en diamantpresent, pengar och presentkort till hotell och middagar.

Hela Nyström gnistrar i strålkastarskenet när han tar emot en utmärkelse för andra gången den här veckan, och han säger lugnt men bestämt:

- Man ska inte leva sitt liv för att behaga andra, utan för att behaga sig själv.

Den målmedvetna 16-åringen säger att han känner sig äldre än han är, och att han är van vid att sköta sina ärenden.

Det är lätt att tro honom när han från scenen svarar på domarens fråga. Frågan lyder om Nyström tänker sikta på en dragkarriär eller idrotten, och svaret är enkelt:

- Båda.