Veckoslutsläsning: Historiska fredsförhandlingar, regnbågspris och barn på älgjakt

God söndag! Här kommer lite kvällsläsning.

"Inte frågan om fredssamtal utan hur USA kan ta sig ut" – Afghanistan och talibaner inleder historiska fredsförhandlingar

Regeringen och talibanrebellerna i Afghanistan inledde på lördagen de första regelrätta fredsförhandlingarna sedan talibanerna drevs från makten år 2001. Samtalen som förs i Qatar, blir sannolikt långa och besvärliga eftersom parterna har diametralt motsatta målsättningar.

Den afghanska regeringen och talibanerna sätter sig alltså för första gången någonsin ner kring förhandlingsbordet för formella fredssamtal, under USA:s vakande öga. Fredsförhandlingarna är ett direkt resultat av ett fredsavtal som USA och talibanerna slöt den 29 februari.

Abbas Stanikzai (sittande vid bordet i förgrunden) är de afghanska talibanernas politiska ledare och deltar här i öppningssessionen i Doha, Qatar på lördagen. Talibanernas hela delegation i bakgrunden. Abbas Stanikzai (sittande vid bordet i förgrunden) är de afghanska talibanernas politiska ledare och deltar här i öppningssessionen i Doha, Qatar på lördagen. Talibanernas hela delegation i bakgrunden. Bild: AFP / Lehtikuva

Lågorna slukar Amazonas regnskog – favorit i repris men klagar någon?

I Amazonas regnskog ser förra årets tragedi ut att upprepa sig. Skogsskövlingen har på ett år ökat med en tredjedel, och nu rasar bränderna som en följd av det. Men till skillnad från i fjol, har omvärldens fördömanden varit lågmälda.

En orsak till det här kan vara coronapandemin, som stulit en stor del av världens uppmärksamhet.

En annan kan vara att bränderna är så kallade "gamla nyheter", då de väckte så stor uppmärksamhet redan förra året.

Både lagliga och illegala avverkningar av regnskogen i Amazonas har ökat explosionsartat sedan Jair Bolsonaro blev president i Brasilien. En jordbrukare med mark som brinner bakom honom i Amazonas. Bild: AFP / Lehtikuva

Ada, Ina och Nelia väntar ivrigt på älgjakten – Ada fällde sina första älgar som 11-åring

Systrarna Ada och Ina Pitkälampi och Nelia Forsbacka har varit med på älgjakten i Terjärv i Kronoby sedan de var 2–3 år gamla. I fjol var första året de fick skjuta och inför årets jakt väntar de både på att släppa lös hundarna och på att mysa i skogen.

Och så klart väntar de också på de där nervösa minuterna då man vet att hunden driver en älg precis dit man står.

– Ja jag blir jättenervös. Man måste minnas att vara tyst men samtidig är man nervös och glad och ivrig. Och så är man jättestolt då man träffar, säger Ada Pitkälampi som är 12 år.

Ina är 10, Nelia 9 och Ada 12 år men har redan varit med på älgjakt i många år. Tre flickor i jaktkläder i skogen. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Regnbågspriser haglar över 16-åriga höjdhopparen Jere Nyström: "Man ska inte leva för att behaga andra"

Jere Nyström från Lappträsk är finsk mästare i höjdhopp i sin åldersklass. Han tävlar sminkad och i feminina kläder, vilket har väckt både beundran och elaka skratt. När han dansade hem vinsten i prideveckans Queer of the Year-tävling hoppade han rakt in i en annan av sina drömmar.

Jere Nyström uppträder i Queer of the Year-tävlingen i Helsingfors. Person i hukande ställning på höga klackar, personen står på ett dansgolv som är upplyst i flera färger. Bild: Yle/ Heini Rautoma

"Herregud så vi såg bra ut och det fick mig att känna mig oövervinnelig! Hela världen var vår!" – Maria Saaristo har skrivit en roman om drogberoende

Universitetsforskaren Maria Saaristo har nyligen disputerat med en avhandling om det svensk- och tvåspråkiga föreningsnätverkets utveckling i Finland. Dessutom har hon debuterat med romanen Tomma simbassänger.

Saaristo konstaterar att drogmissbruk är lite av ett tabubelagt tema inom det finländska samhället. Bland annat det har hon velat bryta med i sin roman.