Morgonkollen: Studentskrivningar och budgetförhandlingar kör igång och tre andra nyheter att känna till

Här är fem nyheter att ha koll på denna måndagsmorgon:

Pensionsslussen och torven på agendan under budgetförhandlingarna

Regeringen samlas i dag för att förhandla om nästa års statsfinanser.

Budgetförhandlingarna präglas av de ekonomiska problem som coronakrisen har gett upphov till.

Samtidigt ska regeringen försöka infria sina löften om flera jobb. En åtgärd som har diskuterats är att slopa den så kallade pensionsslussen för äldre arbetslösa.

Också frågan om torven som energiform väntas bli föremål för förhandlingar mellan regeringspartierna.

Statsminister Sanna Marin på Ständerhusets trappa. Sanna Marin ger intervjuer på Ständerhusets trappor. I förgrunden ses en kameraman som har på sig ett munskydd. Bild: Arttu Timonen / Yle

Höstens studentskrivningar igång

I dag börjar höstens studentskrivningar med proven i kemi och hälsokunskap.

På grund av coronaviruset har Studentexamensnämnden valt att bland annat dela upp realprovsdagarna på fyra dagar i stället för två. Det ska bättre garantera säkerhetsavstånden under provtillfällena.

Över 46 000 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 7 000 fler än på hösten 2019.

WHO: Nytt dygnsrekord i världen

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om det högsta antalet nya fall av coronasmitta på ett dygn någonsin. Sent på söndag kväll kom WHO med 24-timmarssiffran 307 930.

Flest nya fall rapporterades från Indien (94 372 nya fall under söndagen), USA (45 523) och Brasilien (43 718).

Coronatestning i Indien. En indisk man testas för coronaviruset. Bild: AFP / Lehtikuva

"17 år gamla förare löper större risk för olyckor"

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen säger att 17 år gamla förare löper större risk för att råka ut för olyckor än äldre bilister. Trots att ett statistiskt samband ännu inte kan fastställas, vet man att unga är mer benägna att ta risker och de påverkas mera av sin sociala omgivning.

Veckoslutets allvarliga trafikolyckor, som inbegrep 17 år gamla förare, har väckt diskussion om åldersgruppens möjlighet att avlägga körkort med specialtillstånd.



Bilskoleelev vid ratten. En ung person håller i en ratt och en bilskolelärare gestikulerar bredvid.

Microsoft får inte köpa Tiktok

Den populära videoappen Tiktoks kinesiska ägare Bytedance tänker inte sälja sin verksamhet i USA till it-jätten Microsoft. I stället planerar Bytedance någon form av partnerskap med mjukvaruföretaget Oracle.

Affären måste godkännas av Vita huset - frågan är om detta duger för president Donald Trump.

I hela landet:

Rätt klart och uppehåll, i norr växlade molnighet och regnskurar. Dagens högsta temperatur 13...18, i norr 10...15 grader. Nattens lägsta +3...9, i Lappland 0...5 grader. Lokalt nattfrost.