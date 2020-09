Valdagen kan bli en valvecka eller valmånad – det här behöver du veta om USA:s presidentval

När amerikanerna går till valurnorna den tredje november är inget som i tidigare presidentval. Trump, polariseringen och coronaviruspandemin gör att presidentvalet 2020 inte liknar något tidigare val i USA.

Coronaviruspandemin, Black Lives Matter och ekonomin. Det är de faktorer som enligt analytiker kommer att påverka valresultatet.

Valet hålls mitt under en historisk viruspandemi där hittills närmare 200 000 amerikaner har dött.

Pandemin har tvingat många att stanna hemma i månader, vilket har påverkat både landets och invånarnas ekonomi.

Samtidigt har USA under de senaste åren blivit allt mer polariserat.

President Donald Trump har fått skarp kritik för hur han har hanterat coronaviruspandemin. För att det tog för lång tid att få ut tester till delstaterna, för att sjukvården inte har fått de resurser den har behövt, för att Trump inte har förmedlat saklig information och för hans ovilja att bära munskydd offentligt.

Kritiken kan gynna Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och locka äldre väljare, som tidigare har röstat på Trump, att rösta på Biden i stället.

Många äldre i riskgrupper är oroade över vad de upplever som en bristfällig hantering av smittspridningen.

En annan viktig väljargrupp som kan tänka om och rösta på Biden är vita arbetare. Många amerikaner blev arbetslösa när samhället stängde ner i våras, och det kan påverka stödet för Trump.

Samtidigt som coronaviruspandemin har skördat offer har USA skakats av våldsamma protester mot rasism och polisbrutalitet efter att George Floyd kvävdes ihjäl av polis i maj.

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har varit snabb med att anklaga Donald Trump för att "sprida rasism" och framställt sig själv som den som kan bygga broar mellan demonstranter, lokala ledare och polisen.

Samtidigt har Trump hävdat att han är den som står för lag och ordning.

För många konservativa väljare spelar också Trumps utnämning av domare in. Väljare som är emot abort och samkönade äktenskap är nöjda med att Trump har tillsatt så många konservativa domare.

Under de senaste åren har stödet för Donald Trump legat stadigt på kring 43 procent. Det betyder att presidenten har lojala anhängare som inte ändrar åsikt i första taget.

Mest nöjda med Trump är väljarna när det gäller ekonomin. 49 procent tycker att han gör ett bra jobb där, medan 40 procent är nöjda med hans insatser mot coronaviruset.

När det gäller Joe Biden är han knappast den mest populära kandidat som demokratiska partiet har fört fram.