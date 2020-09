WHO: Flest nya fall av coronasmitta någonsin i världen på ett dygn

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om det högsta antalet nya fall av coronasmitta på ett dygn någonsin. Sent på söndag kväll kom WHO med 24-timmarssiffran 307 930.

Flest nya fall rapporterades från Indien (94 372 nya fall under söndagen), USA (45 523) och Brasilien (43 718).

Epidemiläget har förvärrats i många länder i Europa, exempelvis Frankrike, Storbritannien, Spanien och Österrike under de senaste veckorna. Också i bland annat Peru, Israel, Sydkorea och Australien har virusspridningen tagit fart på nytt.

Det tidigare dygnsrekordet noterades den 6 september - då var siffran för nya infektioner 306 857, enligt BBC.

Nästan 29 miljoner människor i världen har konstaterats smittade av coronaviruset.

Under söndagen uppges 5 537 personer ha avlidit till följd av covid-19. Officiellt är siffran för coronarelaterade dödsfall nu cirkat 920 000, men i verkligheten antas siffran vara betydligt högre.

Reuters, BBC, Johns Hopkins Coronavirus Resource Center