För de katolska sjubarnsföräldrarna Kristen och Paul överskuggar abortfrågan allt annat i det amerikanska presidentvalet: "Det är hisnande att Joe Biden täcks kalla sig katolik"

Kvällsljuset sipprar in från verandafönstret, när Kristen och Paul Ciaccia och tre av parets sju barn sitter samlade runt köksbordet.

En stund tidigare har Paul bett en kort bordsbön. Därefter hugger barnen Michael, Claire och Therese i lasagnen.

- Ni borde faktiskt inte filma maten. Min mor blir upprörd om hon ser att vi inte har något mer att bjuda på när vi får besök, skrattar Kristen.

Paul och Kristen Ciaccia är i 50-årsåldern och bor i de i den lilla staden Dallas på landsbygden i nordöstra Pennsylvania.

Båda är hängivna katoliker. Men vägen fram till tron har inte varit spikrak.

Kristen säger sig ha växte upp i Kalifornien i en icke-religiös familj. Hon kände nästan ingen som gick i kyrkan.

- Jag hade många fördomar, det berodde på omgivningen jag växte upp i. Till exempel att religiösa personer är anti-intellektuella och inte tror på vetenskapen.

En inspirerande universitetslärare och en katolsk familj hon lärde känna via sitt engagemang i pro-life rörelsen blev en vändpunkt. Som ung universitetsstuderande konverterade hon till katolicismen.

- Det började som en intellektuell process som gradvis blev mer emotionell.

- Vi hade fantastiska diskussioner med familjen och med läraren. Om livets mening, Guds existens och andra stora livsfrågor.

Kristens man Paul Ciaccia säger sig ha "hittat tillbaka" till sin katolska tro för ett tiotal år sedan.

Tillsammans driver paret en katolsk podcast. Vad som gav upphov till den ska återkomma till.

Valanalyser i USA talar ofta om den "kristna högern". Med begreppet brukar man syfta på de vita evangelikanska och väckelsekristna väljarna som i presidentvalet 2016 utgjorde ungefär en fjärdedel av väljarkåren.

En överväldigande majoritet av dem, omkring 80 procent, röstade på Donald Trump var var en starkt bidragande orsak till hans seger.

Opinionsmätningar visar att det starka stödet från samma grupp verkar oförändrat också inför årets presidentval.

Den katolska väljarkåren är etniskt och politiskt mer brokig. Omkring 50 miljoner vuxna katoliker i USA representerar en bredd av åsikter.

Latinos utgör en växande andel av katolikerna i USA och de brukar att rösta demokratiskt, medan en majoritet av vita katoliker tenderar att föredra republikanerna.

För paret Ciaccia är varken coronakrisen, ekonomin eller frågan om lag och ordning ute i städerna avgörande när de förbereder sig för att rösta i presidentvalet.

Den viktigaste frågan handlar om abort. Eller rätten till liv, som abortmotståndare uttrycker det. Därför kommer både Paul och Kristen att rösta på Donald Trump i november.

- Det är den grundläggande frågan i hela USA. Det verkar också vara en kontroversiell fråga bland många, vilket det inte borde vara, säger Paul Ciaccia.

För honom är frågan entydig. Abort, i vilket skede som helst av graviditeten, utgör ett brott mot liv.

Kristen Ciaccia är registrerad republikan men säger att hon inte identifierar sig med något parti.

- Det verkar som om jag alltid måste rösta republikanskt, för det brukar vara den republikanska kandidaten som motsätter sig abort och som respekterar livet hos ett ofött barn. Det är den viktigaste valfrågan.

Synen på abort är en av de frågor som starkast delar republikanska och demokratiska politiker i olika läger.

Nästan alla demokrater i kongressen stöder rätten till abort och vill gärna så utökningar i rätten till abort i landet. Republikanerna vill se skärpningar i abortlagstiftningen. Skiljelinjen är nästan lika tydlig bland väljarna.

Bild: imago images/MediaPunch/ All Over Press

I januari deltog Donald Trump som första sittande president i den årliga March for Life-sammankomsten för abortmotståndare. Donald Trump står och talar i en mikrofon på en scen. Bild: imago images/MediaPunch/ All Over Press

President Donald Trump har starkt profilerat sig som abortmotståndare. Han har utnämnt konservativa domare och deltog i den stora “March for life”-marschen för abortmotståndare i början av året i Washington DC.

- Han är mest pro-life av våra presidenter på 47 år. Det handlar inte bara om tomma ord, säger Kristen Ciaccia.

1973, för 47 år sedan, var årtalet för det berömda målet Roe vs. Wade i den högsta domstolen som tryggar rätten till fri abort i USA.

Men flera delstater, med Alabama som det mest aktuella och kända exemplet, har infört stränga abortlagar som i praktiken begränsar aborträtten.

Vissa har förundrat sig över att Trump får ett så starkt stöd från kristet håll. Det handlar trots allt om en president som skrutit med att han tafsat på kvinnor och gift om sig två gånger.

Jag frågar hur Kristen Ciaccia ser på Donald Trump som person?

- Jag känner inte honom som person. Men jag skulle inte vilja vara gift med honom om man säger så, svarar hon och skrattar.

- Men han verkar älska sina barn och barnbarn, så det är jag glad för.

Antalet aborter har stadigt minskat i USA under flera decennier. Från 2011 till 2017 minskade antalet aborter per 100 graviditeter med 13%, från 21,2 till 18,4.

För en utomstående kunde det förefalla som om Joe Biden, en troende katolik med rötter i Pennsylvania skulle vara en tilltalande kandidat för en troende katolsk väljare i Pennsylvania.

Men för Paul Ciaccia är en röst på Joe Biden en omöjlig tanke.

- Biden må ha katolska rötter, men som väljare har jag inte sett något något som tyder på att han är katolik. Han stöder den mest radikala abortlagstiftningen i hela världen. Det är hisnande att han täcks kalla sig katolik överhuvudtaget.

Joe Biden nämner själv regelbundet sin katolska tro. Han har också tangerat sin religiösa övertygelse i sin bok, Promises to keep, från 2007 och beskrivit hur tron hjälpt honom att uthärda personliga tragedier.

I ett inlägg i en religiös publikation från slutet av fjolåret beskriver Biden hur han som barn anammade sina religiösa värderingar vid "sin fars middagsbord" hemma i Scranton.

Han kritiserar också Trump för att inte "veta vad det innebär att tro på något större än sig själv."

Joe Biden på väg till söndagsmässa i St. Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church i sin hemstad Wilmington i Delaware.. Joe Biden går på en begravningsplats. Bild: AFP / Lehtikuva

Bidens åsikter om abort har dock förändrats med åren.. Tidigt i sin karriär var han mer abortkritisk och på 70-talet tyckte han att det banbrytande målet Roe vs Wade "var ett steg för långt".

De senaste trettio åren har han huvudsakligen stött rätten till abort.

Det har börjat skymma ute när vi går in i familjen Ciaccias källarvåning. Den har byggts om till något som påminner professionell radiostudio, med mixerbord och avancerad ljudutrustning.

Här spelas The Angry Catholic-podcasten in.

Kristen och Paul startade podcasten i början av fjolåret. Beslutet togs efter omfattande avslöjanden om katolska präster som förgripit sig på barn under tiotals år.

En slutrapport från 2018 visade att över tusen barn våldtagits eller utnyttjats sexuellt av präster i Pennsylvania..

Den första chocken kom flera år tidigare. Paul och Kristen fick veta att deras son hade umgåtts med en av prästerna som greps misstänkt för sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar år 2013.

Rapporten från 2018 blev den sista droppen.

- Gudskelov drabbades inte våra pojkar, men det fick oss att stanna upp och tänka att vi måste göra något.

Kristen Ciaccia minns sin reaktion från några år tillbaka.

- Jag minns vreden inom mig. Jag gick in i kyrkan fylld av frågor. Kommer vi att tala om det här? Får vi veta sanningen?

Sedan tänkte hon på sina egna barn.

- Jag tänkte på mina äldsta barn i tjugoårsåldern och att de kanske överger sakramenten och sin relation till Jesus Kristus därför att det här kommer att tigas ihjäl.

Så fick det inte bli. Idén om en podcast föddes.

The Angry Catholic behandlar en rad olika teman och problem inom den katolska kyrkan.