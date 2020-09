HUS vill köpa analys av coronatest för 100 miljoner euro utan upphandling – professor kritisk till att ingen konkurrensutsättning görs

HUS räknar med att direktupphandlingen från Synlab höjer sjukvårdsdistriktets analyskapacitet till 22 000 per dygn och hela landets kapacitet till över 30 000 test per dygn. Kuvassa on koronavirustestestausasema Helsingissä elokuun lopulla vuonna 2020. Bild: Silja Viitala / Yle