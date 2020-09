Kraftig storm drar över Åboland - förbered dig på strömavbrott och avbrott i färjetrafiken

Ett oväder drar över sydvästra Finland från och med onsdagseftermiddagen och -kvällen. På Skärgårdshavet och Ålands hav utlovas nordlig storm upp till 25 meter i sekunden, och på södra Bottenhavet kan det storma upp till 27 meter i sekunden.

Här kan du se de aktuella vädervarningarna.

Hårda vindar kan också blåsa på landområden och det kan också regna kraftigt, så man ska undvika att röra sig utomhus. Det här gäller speciellt på Åland, meddelar Meteorologiska institutet.

Strömavbrott att vänta

Meteorologiska institutet varnar för stormskador, långa strömavbrott och avbrott i telekommunikationerna. Träd och grenar kan falla i stormen.

Elöverföringsbolaget Caruna meddelar att strömavbrott är att vänta i Egentliga Finland och Satakunta. Bolaget har kallat in extra personal, för att åtgärda eventuella elavbrott.

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånare att ladda sina telefoner och bärbara datorer innan stormen drar in. Man ska också reservera ficklampor, batterier, ljus och tändstickor och extra proppar inför eventuella elavbrott.

Städa undan alla möbler från din gård

I dag, onsdag lönar det sig också att skydda sin egendom.

Försäkringsbolagen påminner fastighetsägare om att städa undan allt lösöre från gården, alltså exempelvis trädgårdsmöbler och trampoliner. Det gäller också att se till att båten är ordentligt förtöjd och inte åka ut med båten.

Enligt Meteorologiska institutet är stormen exceptionellt kraftig för den här årstiden. Vanligtvis drar kraftigare stormar in senare under hösten och under vintern. Eftersom det inte finns någon tjäle i marken, så kan träd skadas av stormen.

Det är oftast trädgrenar och fallande träd som orsakar skador på fastigheter. Därför gäller det att se till att de träd som finns på gården är i gott skick och att de inte står för nära fastigheten.

Det gäller också att kolla att taket är i skick. Räddningsverket tipsar också om att se till att bilen inte står direkt under ett träd. Man ska inte heller söka skydd under ett träd av samma orsak, påminner räddningsverket.

Avbrott i färjetrafiken mellan Nagu och Korpo

Färjetrafiken i Åboland kan påverkas av stormen. Rederiet Finferries meddelar att det troligen blir avbrott på färjpasset mellan Nagu och Korpo och att de här störningarna kan pågå ännu under torsdagsförmiddagen.

Avbrott kan också förekomma på flera andra färjpass, alltså i Vartsala, Palva, Velkuanmaa, Högsåra, Våno, Keistiö och Högsar.

Den här stormen kan bli lika kraftig som stormen Alfrida, som drog över landet i januari 2019 och orsakade stor skada särskilt på Åland, meddelar Meteorologiska institutet.

Stormen borde bedarra på fredagsmorgonen, förutspår Meteorologiska institutet.