Mikaela Ingberg kan bli första kvinnan på tung post i friidrottsförbundet – tycker att framgångsrika spjutkarriären ger fördel: "Vet hur kravnivån ska se ut i vardagen"

Totalt 19 SFI-medaljer i Kotka.

HIFK var en riktig medaljskördare under en fin SFI-helg i Kotka då SFI-föreningarna knep totalt 19 medaljer. I IF Drott är framtidsutsikterna goda och de unga löftena med bröderna Björkgren i spetsen har haft en lyckad säsong. Vi blir starkare och starkare, säger Johannes Åhman som var med i IF Drotts medaljlag i häckstafetten.