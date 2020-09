Så här ser stormen ut i Svenskfinland - skicka dina stormbilder till oss!

En kraftig höststorm väntas dra in över landet i dag på onsdag. Meteorologiska institutet uppger att det värsta stormvädret håller på i ett drygt dygn, fram till torsdagskvällen. Hur ser stormen ut där du är? Skicka in dina stormbilder till oss.

Hur har du förberett dig inför stormen? Har stormvindarna redan hittat dit du är? Hur påverkar blåsten och regnet dig? Skicka in dina stormbilder till oss per mejl på justnu@yle.fi eller via det här formuläret:

Vi publicerar bilderna i den här artikeln och kan dela någon av dem på sociala medier, så inkludera gärna ditt Instagramnamn så att vi kan tagga dig. Berätta också gärna var bilden är tagen och vem som är fotograf.

Nordliga vindar kan fälla träd

Stormen väntas nå Österbotten på onsdagseftermiddagen och sedan ska den fortsätta vidare över mellersta och södra Finland. Hårda vindar och kraftiga regn väntas på många håll.

I vanliga fall stormar det så här först senare på året, i november–december.

Stormen väntas skapa stor förstörelse, de nordliga vindarna väntas vara extraskadliga för träden. Elavbrott kan också förekomma och takkonstruktioner kan lossna.