Sverige ansöker om specialtillstånd för Stina Nilsson – vill öppna dörren till världscupen för skidskyttedebutanten

Ingen IBU-cup före jul – ingen skidskyttedebut internationellt för Stina Nilsson? Nu försöker svenska landslaget få dispens för den före detta längdåkaren.

På grund av coronaviruset är skidskyttevärldens andranivå IBU-cupen inställd fram till årsskiftet. Det betyder att tävlingarna i cupen i november och december inte avgörs.

Det betyder också att det svenska landslaget har satt i gång en process för att få med Stina Nilsson i den riktiga världscupen, skriver svenska medier.

Nilsson meddelade om sitt oväntade val att byta från längdåkning till skidskytte efter förra vintern. Hon har inga rankningspoäng och tanken var att hon skulle inleda sin bana i skidskyttesporten i IBU-cupen den kommande vintern.

Landslagstränaren Johannes Lukas säger till Expressen att det svenska förbundet har frågat det internationella skidskytteförbundet om dispens så att Nilsson skulle kunna tävla i världscupen direkt.

– Vi har frågat om det är möjligt att Stina kan få köra världscupen utan att ha kvalificerat sig dit via IBU-cupen. Men vi har inte hört något än, jag gissar att det har fått in en hel del frågor efter att beskedet kom att cupen ställs in. I vissa länder finns det ett helt lag som måste kvala in.

Världscupens chef gör tummen upp

Enligt Lukas har förbundet också tittat på andra vägar för Nilsson att få grönt ljus till världscupen.

Radiosporten rapporterar att världscupens chef har gett tummen upp för Nilssons medverkan i världscupen. Han ska föreslå till IBU:s tekniska kommitté att det ska vara möjligt att ta ut vilka åkare som helst för landslagen den här säsongen.

– Det största målet med Stina är inte världscupen, utan det är att hon får tävla mycket och får använda det som hon har lärt sig under träningar. Varje tävling kommer att vara något nytt för henne, säger Lukas till Expressen.

Nilssons uppladdning till säsongen stördes i augusti när hon föll och skadade armbågen. I tisdags gjorde hon sitt första träningspass med skidstavar efter olyckan, skriver SVT.

Då kommenterade hon också sin tävlingssituation.

– Jag vill bara tävla. Oavsett om det skulle vara en Sverigecup så vill jag bara tävla. Jag hoppas att vi kan ha andra tävlingar hemma i Sverige som gör att jag får komma i gång som skidskytt och identifiera vad jag behöver träna extra på, säger hon.

Tanken är att världscupen i skidskytte startar i slutet av november i Kontiolahti.