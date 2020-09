Linda Celia drömde om att bli skådespelare men kom på villovägar och blev musiker

Linda Celia utmanar på Vegatoppen med låten Hear me call. Linda Celia. Bild: Jarno Pellinen, Photoshooter

En ny popstjärna tar sig in på den finlandssvenska musikscenen. Hon går under artistnamnet Linda Celia och utmanar på Vegatoppen med låten Hear me call.

Linda Celia, som till vardags heter Lina Alanen, är bosatt i Vasa där hon jobbar och musicerar för fullt.

Det här är Linda Celia Heter egentligen Linda Alanen



Bosatt i Vasa



Radioprofil på Radio Vaasa



Gör popmusik, men lyssnar gärna på R&B och soul



Utmanar på Vegatoppen med låten Hear me call



Ville egentligen bli skådespelare

Alanen berättar att musiken har funnits i hennes liv så länge hon kan minnas, det har varit näst intill en livsstil. Men det var inte hennes ursprungliga plan att satsa på musiken.

– Ursprungligen vill jag bli skådespelare. Jag har studerat skådespelarkonst på folkhögskolor och jobbat som dansare och skådespelare på Wasa teater. Jag var helt bombsäker på att det var vad jag ville göra.

Alanen började göra spelningar med ett coverband och kom på andra tankar.

– Därifrån blev musikintresset större och större. Nu har jag jobbat aktivt med musiken i nästan åtta år.

Hon har inte heller haft några problem att ta sig in i musikerkretsarna i Vasa.

– Vasa är rätt så litet, så när man väl fått in en fot så är det lätt att lära känna folk.

En popartist som gärna lyssnar på soul & R&B

Alanen berättar att hon lyssnar på och tar inspiration från all slags musik, men soul och R&B ligger närmast hjärtat. Två genrer som man inte egentligen hör i utmanarlåten Hear me call.

– Det är svårt att säga vad ens egna musik är för genre, men Hear me call är nog en riktig poplåt.

Alanen skriver främst ensam med sin musik och brukar skapa musiken framför ett piano, men hon har även samarbetat mycket med André Linman.

– Vi gör covergigs tillsammans och det är också han som har producerat Hear me call. Jag har fått mycket hjälp av André i både musicerande och låtskrivande.

Hoppas kunna inta scenen så snart som möjligt

Vid sidan om musicerandet jobbar Alanen vid Radio Vaasa, vilket gör att hennes inkomster inte är helt beroende av musiken. Hon hoppas ändå kunna stå på scenen som Linda Celia senare i år.

– Jag hoppas verkligen att jag skulle kunna sjunga och spela min egen musik, men tiderna är ganska svåra med coronaläget. För tillfället ser det ut som att jag får vänta en tid innan jag får uppträda med Hear me call.

Att Linda Celia inte har fått stå på scenen har även fört något gott med sig.

– Det positiva är att eftersom jag har haft färre gigs, så har jag haft tid att fokusera på att sitta och skriva musik. Jag har mycket nytt material som jag har skrivit och som jag väntar på att få ta in i studion.

