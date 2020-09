NHL-experter: Heiskanen stark kandidat till Stanley Cup-slutspelets bästa spelare

Conn Smythe Trophy ges till NHL-slutspelets bästa spelare. Vanligen vinns den åtråvärda pokalen av en spelare som lyst i mästarlaget. Dallas Stars är finalklart och i fall laget går hela vägen – det vill säga besegrar Tampa Bay Lightning eller New York Islanders i finalen – ligger Miro Heiskanen bra till för att vinna Conn Smythe Trophy.

Om den 21-årige Heiskanen skulle råka vinna pokalen blir han den första finländaren som väljs till slutsepelets bästa spelare.

Det är förstås att gå sakerna i förväg, men Dallas Stars är de facto bara fyra segrar från att koras till Stanley Cupmästare anno 2020.

– Heiskanen har varit ofattbart bra, säger NHL-experten Stu Grimson på NHL:s webbplats i programmet NHL Now.

(De som följde NHL på 1990-talet kommer säkert ihåg Grimson som inte var direkt känd för att göra poäng utan snarare för att slåss – Heiskanen har redan gjort tre mål mera på sina 150 grundseriematcher i NHL än vad Grimson mäktade med i över 700 matcher.)

Dallas- och Tampa-spelare ligger högst

Enligt Grimson är Heiskanen de fjärde starkaste kandidaten till Conn Smythe Trophy. I Dallas får han närmast konkurrens av backkollegan John Klingberg samt anfallaren Jamie Benn som spelat bättre och bättre ju längre slutspelet lidit.

– Om Benn spelar i Stanley Cup-finalerna som han gjorde i konferensfinalserien så är Benn slutspelets bästa spelare, säger Grimson.

Enligt Grimson finns Dallas-trions främsta konkurrenter i Tampa Bay Lightning, som leder sin konferensfinalserie mot New York Islanders med 3–2. Grimsons favoriter är målvakten Andrej Vasilijevski och anfallaren Brayden Point.

Grimsons expertkollega E. J. Hradek rankar för sin del Heiskanen som etta, flankerad av sina lagkamrater John Klingberg och målvakten Anton Khudobin, samt Tampa-backen Victor Hedman och anfallaren Brayden Point.

– Jag läskar Miro Heiskanen, säger Hradek på NHL Now.

Heiskanen har hittills stått för poängen 5+17=22 på 21 slutspelsmatcher, vilket ger honom en fjärde plats i poängligan.

Brayden Point är etta med 25 poäng på 16 matcher medan Colorado Avalanches Nathan MacKinnon är tvåa med 25 poäng på 15 matcher och Tampa Bay Lightnings Nikita Kutjerov trea med 25 poäng på 18 matcher.

Heiskanen är med andra ord etta i Dallas – Jamie Benn är tvåa med 18 poäng, Denis Guryanov trea med 17 poäng, John Klingberg fyra med 16 poäng och Joe Pavelski femma med 14 poäng.

Vinnarna av Conn Smythe Trophy åren 2000–2019:

2019: Ryan O'Reilly, St. Louis Blues

2018: Aleksandr Ovetjkin, Washington Capitals

2017: Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

2016: Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

2015: Duncan Keith, Chicago Blackhawks

2014: Justin Williams, Los Angeles Kings

2013: Patrick Kane, Chicago Blackhawks

2012: Jonathan Quick, Los Angeles Kings

2011: Tim Thomas, Boston Bruins

2010: Jonathan Toews, Chicago Blackhawks

2009: Jevgeni Malkin, Pittsburgh Penguins

2008: Henrik Zetterberg, Detroit Red Wings

2007: Scott Niedermayer, Anaheim Ducks

2006: Cam Ward, Carolina Hurricanes

2005: ingen vinnare på grund av NHL-strejk

2004: Brad Richards, Tampa Bay Lightning

2003: Jean-Sébastien Giguère, Might Ducks of Anaheim

2002: Nicklas Lidström, Detroit Red Wings

2001: Patrick Roy, Colorado Avalanche

2000: Scott Stevens, New Jersey Devils