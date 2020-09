Stormen Aila når Östnyland - vi följer med läget

Stormen Aila drar in över Östnyland från väst. Under kvällen utlovas vindbyar på upp till 25 meter per sekund på Emsalö.

Tidigt på torsdagseftermiddagen är det ännu relativt lugnt i Östnyland. Det blåser kraftigare än vanligt, men än har de värsta stormbyarna inte nått oss.

På videon här under ser du hur stormen rör sig över Finland:

Mellan klockan 12 och lite efter klockan 14 har räddningsverket fått in 4 anmälningar om träd som blåst omkull i Sibbo, och ett som blåst omkull i Lovisa.

Klockan 14 var 74 hushåll i Nickby utan el, men en halv timme senare var saken åtgärdad.

Mellan klockan 15 och 17 förväntas stormbyar på upp till 24 meter i sekunden i Sibbo.

Därifrån flyttar sig stormen så småningom österut. I Lovisa förväntas de värsta vindbyarna på 22 meter per sekund mellan klockan 16 och 19.

Under början av kvällen kan det också förekomma regnskurar.

Elavbrott i Sibbo

När ett träd har röjts undan ligger redan nästa över linjen.

Klockan 15 är 711 hushåll i Sibbo och 416 hushåll i Borgå utan el, enligt webbtjänsten Sähkökatkokartta som visar var det finns elavbrott.

Yle Östnylands reporter är helt tydligt inte den enda som är inne på sidan för att kolla elavbrotten. Sidan är nämligen otillgänglig största delen av tiden.

Både räddningsverket och elbolag har mer personal än vanligt i beredskap för att åtgärda stormskador, och det märks.

Antalet hushåll som är utan el varierar nämligen konstant. Klockan 15.14 är omkring 200 hushåll utan el i sydöstra Sibbo, medan alla hushåll i Borgå redan tycks ha fått elen tillbaks.

Artikeln uppdateras löpande under kvällen.