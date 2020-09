THL: Oroväckande ökning i antalet coronavirusfall

Antalet nya coronavirusfall har ökat i Finland under den senaste veckan. Inom flera sjukvårdsdistrikt har det konstaterats flera inhemska smittokluster och smittkedjor.

- Det här är en oroväckande utveckling. Incidensen har ökat och är nu klart högre än tidigare, säger överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Just nu är reproduktionstalet, det vill säga hur många personer en coronapositiv person smittar i snitt, 1,2, det vill säga fler insjuknar än tillfrisknar.

Under de senaste veckorna har det konstaterats allt fler omfattande smittokluster och massexponeringar som härstammar från Finland och de här klustren syns i det stigande antalet coronafall.

Taneli Puumalainen påminner om att de dagliga coronasiffrorna inte speglar dagens fall, utan att de ofta består av flera dagars fall. Enligt Puumalainen är det dagliga antalet nya smittfall kring 30-40.

Även om utvecklingen är oroväckande är situationen mycket bättre än den var i våras.

- Som värst hade vi över 200 bekräftade fall per dag - och i verkligheten var de ännu fler eftersom alla inte testades, säger Puumalainen.

Just nu utför man kring 12 000 -14 000 coronatest per dag. Laboratoriernas kapacitet är cirka 20 000 prover per dag.

- Det kan också hända att Coronablinkern lett till att man effektivt lyckas hitta nya fall.

Andelen positiva fall av de testade proverna steg under vecka 37 till 0,5 procent. Tidigare låg siffran på 0,2 - 0,3 procent.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet