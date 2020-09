Josefin Sonck: "Svenskar är definitivt utseendemässigt ytligare är finländare"

Känner sig Josefin Sonck snyggare i Finland eller Sverige? Vilket är hennes värsta stand up-gig? Vad är enligt henne bra humor? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till stand up-komikern Josefin Sonck.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är stand up-komikern Josefin Sonck.

Josefin Sonck är stand up-komiker, skådespelare och manusförfattare. Hon valdes 2017 till Årets Nykomling på Svenska Stand up-galan. Hon har bland annat medverkat i Släng dig i brunnen, skrivit manus och skådespelat i humorserien #Flickstreck och var 2018 en av Vegas sommarpratare.

Josefin debuterar i höst som författare med romanen Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren.

Josefin har i denna serie fått frågor av artisten Sebastian Lindgren, skådespelaren Johan Fagerudd, komikern Ted Forsström, ishockeyspelaren Erik Riska, spjutkastaren Mikaela Ingberg, gitarristen Joona Björkroth, artisten Jennie Storbacka, skådespelaren Siri Fagerudd, programledaren Hannah Norrena och tidigare biskop Björn Vikström.

Hannah Norrenas fråga: Känner du dig snyggare i Sverige eller Finland? (Jag tycker själv jag kan ha en riktigt bra dag i Finland men genast jag kommer över den svenska gränsen förvandlas jag till en trist finsk stammande råtta.)

– Hahaha! Jag håller med Hannah till hundra procent. I Finland kan jag känna mig riktigt snygg, men i Sverige är jag en helt vanlig tjej. Tjejerna här är så otroligt stylade så det krävs mycket för att känna sig snygg här. Jag vill ju inte heller säga att svenskarna är snyggare, men jag tror definitivt att de är ytligare.