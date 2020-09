Svenska Teatern möblerar om i spelplanen - skjuter upp alla vårens Mary Poppins-föreställningar

Svenska Teatern gör stora förändringar i spelplanen för våren. I ett pressmeddelande säger teatern att man tvingas anpassa repertoaren till den rådande coronakrisen och föreställningar skjuts upp. Främst berör det här den stora produktionen Mary Poppins.

Vårens samtliga 94 föreställningar av Mary Poppins flyttas fram till hösten 2021 och våren 2022.

Mary Poppins har premiär den 3 oktober och den här hösten spelas alla 26 föreställningar som planerat, men med begränsat antal platser.

Teatern hoppas att publiken har överseende

Teaterchef Johan Thibblin beklagar de förändringar som måste göras:

- Läget är allvarligt för oss och hela branschen. Jag är glad att vi trots omständigheterna kan presentera en intressant repertoar spelåret 2020-2021 nu när vi öppnar upp teatern igen. Vi har jobbat extra mycket med säkerheten så att både besökare och personal kan känna sig trygga.

- Vi hoppas att publiken har överseende med de förändringar vi gör och fortsätter att besöka oss, säger Thibblin.

Bland övriga förändringar i Svenska Teaterns spelplan kan nämnas Tove Jansson - visdiktaren. Föreställningen flyttar från Amos-scenen till Stora Scenen med tre föreställningar i höst.

Pappan med Asko Sarkola kommer tillbaka och har nypremiär på Stora scenen i januari. Farsen The Play That Goes Wrong har likaså nypremiär i vår.

