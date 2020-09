HUS diagnostikchef Lasse Lehtonen vill se restriktioner för utskänkningen nattetid: ''En stor del av den klustersmitta vi har härstammar från restaurangerna''

Diagnostikchef vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS Lasse Lehtonen hoppas på att Finland följer Estlands exempel och förbjuder utskänkning på nätterna, rapporterar Yle Uutiset. Estland meddelade i torsdags att försäljning av alkohol på restauranger förbjuds mellan midnatt och klockan tio på morgonen.

Restaurangernas verksamhet har begränsats på många håll i Europa, bland annat i Danmark, Tjeckien, Irland och på Island.

– I Finland härstammar en stor del av den klustersmitta vi har från restauranger och nattlivet. Många unga är smittade, och risken finns att de först smittar varandra och sedan sina far- och morföräldrar, förklarar Lehtonen för Yle.

Så har det till exempel gått i Spanien.

Lehtonen hoppas ändå på att ett eventuellt förbud skulle anpassas efter det regionala smittläget.

– Vi kunde ha en landsomfattande rekommendation om ett tillåtet antal fall som regionförvaltningsverken sedan kunde agera efter. Det skulle vara bra med tydliga gränsvärden, säger Lehtonen.

Lehtonen kommenterade Estlands förbud på Twitter under fredagen.

Trots att epidemiläget just nu är bra i Finland uppmanar Lehtonen att blicka framåt.

– Ifall uppgången i antalet nya fall utvecklas i samma takt som nu kommer vi i något skede att vara tvungna att göra något.

Finland rapporterade 64 nya fall av covid-19 under lördagen. Under de senaste två veckorna har 306 fler fall uppdagats än under den förra tvåveckorsperioden.

Svårt att hålla säkerhetsavstånd och bära ansiktsskydd på nattklubbarna

Problemet med nattklubbarna är att det är svårt att skydda sig mot viruset, enligt Lehtonen.

– Vi har vissa skyddsåtgärder som god handhygien, att hålla avstånd och att bära ansiktsskydd, men de åtgärderna är svåra att genomföra i praktiken ute i vimlet.

Det skulle vara bra att fatta beslut om restriktioner för restaurangerna så snabbt som möjligt, anser Lehtonen.

– Det centrala är att vi lyckas ingripa vid rätt tillfälle på ställen där coronaviruset sprids. I Finland är det just nu på restaurangerna. I Estland försämrades situationen snabbt, och viruset har inte betett sig annorlunda i Finland. Ifall vi inte nu kan göra något kan det hända att vi står inför strängare restriktioner, vilket skulle vara svårare ekonomiskt jämfört med sådana här tidsbundna restriktioner.

Regeringsrådet Ismo Tuominen på Social- och hälsovårdsministeriet uppger för Helsingin Sanomatatt restriktioner som gäller restauranger behandlas nästa vecka. Enligt lagen som trädde i kraft i juni regleras restriktionerna månatligen.

