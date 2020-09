USA: Högsta domstolens domare Ruth Bader Ginsburg är död – ger Trump chansen att utnämna konservativ ersättare innan valet

Den äldsta domaren i USA:s högsta domstol, Ruth Bader Ginsburg har dött efter en lång kamp mot cancer. Hon blev 87 år.

Ginsburg var en förebild och ikon för många liberaler i USA. Hon var känd som en stark röst för jämlikhet och kvinnors rättigheter och var den andra kvinnan någonsin som utnämnts till den högsta domstolen.

Högsta domstolens chefsdomare, John Roberts, gav ett uttalande strax efter Ginsburgs död.

– Vårt land har förlorat en jurist av historiska mått. I den högsta domstolen har vi förlorat en hyllad kollega. I dag sörjer vi, men med vetskapen om att framtida generationer kommer att minnas Ruth Bader Ginsburg på samma sätt som vi – som en outtröttlig och bestämd försvarare av rättvisan.

De politiska implikationerna av Ginsburgs bortgång är stora. Det ger president Donald Trump möjligheten att med republikansk senatsmajoritet i ryggen utnämna en ny konservativ domare till den högsta domstolen. Därmed skulle den konservativa majoriteten, i den av nio medlemmar bestående högsta domstolen, utökas från 5-4 till 6-3.

Högsta domstolens medlemmar utnämns på livstid av presidenten och godkänns av senaten. De omges ofta av en intensiv politisk diskussion och kamp.