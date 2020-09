Glödheta Joel Kiviranta målskytt igen när Dallas knep den första segern i finalserien – Khudobin magisk mellan stolparna

Dallas finländska kvartett höll sig väl framme när Dallas tog en klar 4–1-seger över Tampa i den första finalmatchen. Glödheta Joel Kiviranta har nu gjort fem mål slutspelet.

Ännu för drygt två veckor sedan frågade sig många vem denna Joel Kiviranta är, killen som klev in i rampljuset under slutspelet och gjorde hattrick mot Colorado. I natt såg han till att Dallas drog upp en tvåmålsledning i den andra perioden.

Dallas, som gick in i matchen som utmanaren, lämnade inget åt slumpen. Laget inledde starkt ända från start och efter en suverän passning av Roope Hintz, klämmer backen Joel Hanley in pucken i mål efter dryga fem minuter in i matchen.

Men sedan var det Tampas tur att kvittera genom Yanni Gourde. Det de inte visste då, var att det här skulle komma att bli den enda pucken som Dallas storspelande målvakt Anton Khudobin skulle släppa i mål. Dessutom krävdes det att pucken lite oturligt studsade omkring och träffade Roope Hintz skridsko innan den slank in i mål.

The Gnats strike back. 🙌

Dallas drog ifrån i den andra

I den andra perioden trampade Dallas på gasen. Halvvägs in perioden var Dallasbacken Jamie Oleksiak först på sin egen retur. Den andra gången tveckade han inte utan slog pucken upp i måltaket, 2–1 till Dallas. Miro Heiskanen noterades för en målgivande passning.

I den sista minuten av den andra perioden lyckades Dallas med en snabb kontring. Joel Kiviranta får pucken av Esa Lindell och skjuter direkt efter anfallsblå. Med 28 sekunder kvar av den andra perioden leder Dallas med 3–1.

– Jag vet inte vad som händer. Ibland är det så att oberoende varifrån du skjuter, så går pucken in. Just nu känns det så, konstaterade Kiviranta efter matchen.

Tampa skjöt med frenesi – Khudobin tog allt

Men Tampa samlar krafterna i omklädningsrummet och återvänder till den tredje perioden ilsknare än någonsin. Men Dallaskeepern Khudobin spikade igen kassen. Med besked.

Av Tampas 36 skott på mål, räddade Khudobin hela 22 stycken i den tredje perioden och valdes inte helt oväntat till matchens viktigaste spelare.

– Jag försöker bara fokusera på nästa skott. Jag tänker inte på hur många det blir, jag försöker bara göra mitt jobb, konstaterade en nöjd Anton Khudobin efter matchen.

Det ska också nämnas att Tampas Andrej Vasiljevski stod sammanlagt för 16 räddningar i hela matchen.

I slutminuterna avslutade Dallas Jason Dickinson ännu med 4–1 i tom kasse. Dallas leder nu finalserien med 1–0 i matcher. Fyra segrar krävs för att vinna Stanley Cup.

Resultat:

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 4–1

DAL Miro Heiskanen 0+1, +2, 23,03

DAL Roope Hintz 0+1, +1, 11,11

DAL Joel Kiviranta 1+0, +1, 10,47

DAL Esa Lindell 0+1, +/-0, 23,42

Artikeln uppdaterad kl 8.20 med citat av Kiviranta och Khudobin.