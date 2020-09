Ny bankläcka: Finska statens gruvpartner har anmälts för många misstänkta fall av penningtvätt

• FinCEN är en specialenhet som lyder under det amerikanska finansministeriet och som samlar in information om penningtvätt och andra ekonomiska brott.

• Myndigheten förutsätter att banker rapporterar om misstänkta penningtransaktioner.

• FinCEN övervakar all penningtrafik i USA och samlar in information om ekonomiska brott runt om i världen.

• Information som myndigheten samlar in används bland annat i brottsutredningar i både USA och i andra delar av världen.