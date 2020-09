Prästen Claus Terlinden om språket i Bibeln: "Representerar trygghet och därför gör det ont när det förnyas"

Beninissä voodoo-uskonto on virallisessa asemassa.

Länsi-Afrikan Beninissä perinteinen animistinen voodoo-uskonto on virallisessa asemassa ja osa ihmisten arkea. Kyseessä on monimuotoinen uskomusjärjestelmä, jonka todellisuus on kaukana stereotypioista neulojen pistelystä nukkeihin. Afrikkalaisperäisten kristillisten kirkkojen suosion kasvu on pienentänyt voodoon elintilaa, kirjoittaa Juho Takkunen.